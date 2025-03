Durante la puntata de La Vita in Diretta Alberto Matano non ha nascosto le lacrime per la scomparsa di Eleonora…

Durante la puntata de La Vita in Diretta Alberto Matano non ha nascosto le lacrime per la scomparsa di Eleonora Giorgi. Roberto Alessi, presente in studio, l’ha ricordata visibilmente commosso: “Le avevo scritto ieri…”

Matano in lacrime per Eleonora Giorgi

In questa triste giornata per la scomparsa dell’amatissima Eleonora Giorgi, resta un grande vuoto e tanti ricordi. I suoi figli hanno voluto ringraziare tutti per la vicinanza mostrata in questo momento così complicato. Nelle varie trasmissioni TV come La Vita in Diretta di Alberto Matano si è dedicato ampio spazio all’attrice.

E proprio il presentatore a più riprese ha parlato di Eleonora Giorgi, tra collegamenti dalla clinica in cui si è spenta l’attrice, per passare agli ospiti in studio. Alberto Matano già in apertura ha mostrato profonda commozione e speso parole d’affetto per la presentatrice.

Poi in seguito ha mostrato un filmato con l’ultima apparizione di Eleonora Giorgi proprio in trasmissione. Tornato in studio il presentatore non ha nascosto gli occhi pieni di lacrime e confidato quanto sia stato complicato per lui. Il conduttore ha ammesso: “Scusatemi, ma mi ha fatto impressione rivedere queste immagini di lei in studio qui”.

Successivamente in un altro momento, Matano ha aggiunto ancora un altro suo pensiero rivolto all’attrice:

“Mi fa impressione essere qui, parlare di Eleonora e noi che la dobbiamo salutare. Perché lei è stata al mio fianco quando ho cominciato questa avventura solitaria a La Vita in Diretta e quando abbiamo creato questo tavolo. È stata sempre tra le prime persone a sedersi qui e voleva stare sempre vicina a me per le luci”, ha concluso Alberto Matano.

Roberto Alessi ricorda l’attrice con commozione

In studio da Matano tra coloro che hanno ricordato Eleonora Giorgi anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Commosso per quanto successo, ha dato il suo personale ricordo dell’attrice e regista, amatissima da tutti, facendo in primis riferimento ai suoi meravigliosi figli Andrea e Paolo:

“Nell’orrore ho trovato persino bello e confortante. Io non conoscevo bene Andrea e, oltretutto, è diverso in tante cose da Paolo. Però è un uomo che ho poi conosciuto in questi giorni ed è bellissimo anche lui. Delle anime incredibili. E sono contento che Eleonora abbia potuto rendersene conto e poi il suo stupore nel vedere la bellezza di questi figli”.

Poi con la voce rotta dalla commozione, Roberto Alessi ai microfoni di Alberto Matano, ha confidato di averla contattata proprio ieri. Rendendosi conto però di una mancata risposta ha capito che ci fosse qualcosa sotto, dato che era solita reagire sempre ai messaggi:

“Ieri sera ho mandato un ultimo messaggio e non l’ha letto… E da lì ho capito. Leggeva sempre i messaggi e poi rispondeva. In uno degli ultimi, mi ha detto che sonnecchiava e che la morfina la faceva dormire. Dicendomi che mi avrebbe risposto. Due ore dopo mi ha mandato un messaggio bello”, ha concluso il direttore di Novella 2000 in trasmissione da Alberto Matano.

Tutta la redazione si unisce al dolore della famiglia di Eleonora Giorgi e manda loro un abbraccio sincero.