Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono baciati?

A seguito di un momento di sconforto, Federica Calemme si è ritrovata in giardino in compagnia di Gianmaria Antinolfi. I due si sono accomodati sui gradini presenti vicino alla vetrata della piscina e si sono uniti in un caldo abbraccio sotto le coperte. Tra loro non sono mancati sguardi intensi e risate accompagnati da lunghi silenzi. La modella non ha nascosto imbarazzo poiché si sentiva osservata dagli altri (VIDEO)

A un certo punto, nascosti sotto al plaid i due si sarebbero nascosti per scambiarsi un timido bacio. Se la regia ha censurato l’accaduto, ci ha pensato Jessica Selassié a spoilerare tutto. In quel momento la Princess si trovava in cucina insieme a Sophie Codegoni. Alzato lo sguardo, si è accorta che i due erano molto vicini e sotto le coperte secondo lei sarebbe successo qualcosa: “Si baciano!”, per condividere poi la notizia con Alessandro Basciano, raggiunto in camera in un secondo momento. L’ex tentatore ha commentato con un “Ce l’hanno fatta!”.

Poco dopo, a seguire, Jessica Selassié ne ha approfittato per parlare con i diretti interessati, che si trovavano in veranda. Con fare ironico e curioso si è avvicinata ai due e ha domandato: “Hanno mandato me, colei che fa le domande scomode, sotto la coperta che vi siete detti?”. In evidente imbarazzo Federica Calemme ha guardato Gianmaria Antinolfi e ha risposto: “Come hai fatto a vederci? Ci siamo detti una cosa!”. Entrambi nonostante le risatine nervose non hanno ceduto all’interrogatorio di Jessica, che allontanandosi ha esclamato: “Ok, ho capito vi siete baciati”.

JESSICA VEDE GIANMARIA E FEDERICA CON LA TESTA SOTTO LE COPERTE E DICE CHE SI SONO BACIATI #GFvip pic.twitter.com/HxqpVPfJ9v — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) January 9, 2022

A seguire Gianmaria Antinolfi nella giornata odierna ha parlato di quanto successo in giardino con Alessandro Basciano. Durante lo scambio di confidenze in napoletano ha parlato delle insicurezze della ragazza e confessato poi con un sorriso: “Mi ha dato un bacio a stampo”. (QUI PER IL VIDEO)

Il tutto probabilmente verrà affrontato nel corso della puntata di domani. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme usciranno allo scoperto? Intanto il futuro del gieffino sembra essere in bilico nella Casa, sarà lei a trattenerlo? Vedremo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.