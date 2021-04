1 La critica di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio non ci sta. L’espulsione dal Grande Fratello Vip non le è andata proprio giù, a seguito di alcune forti illazioni. Alcune di queste nei confronti di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta. Dopo l’accaduto la giornalista ha fatto un passo indietro. Successivamente Alda D’Eusanio ha chiesto scusa sui social alla cantante di Solarolo e al chitarrista, ma resta comunque indignata per il trattamento ricevuto.

Proprio in questi giorni Alda D’Eusanio è tornata a parlarne in una lunga intervista al settimanale Mio. Qui ha avuto modo di sfogarsi e raccontare che la sua eliminazione non l’ha gradita. Ha lasciato la Casa senza potersi cambiare e, soprattutto, senza salutare i compagni d’avventura.

Secondo il punto di vista di Alda D’Eusanio, tra l’altro, non è poi così difficile incappare in errori simili e avrebbe voluto avere la possibilità di chiedere perdono davanti alle telecamere a Laura e Paolo, ma non di certo essere cacciata via. Ma ecco le sue parole raccolte da Gossip e TV: “Non è pensabile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella Casa”, ha detto Alda D’Eusanio.

Ma non è tutto. perché Alda d’Eusanio ha poi puntato il dito contro due concorrenti del GF Vip, quali Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò (in arte Adua De Vesco): “Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelle che ci sono state nei confronti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Anche loro hanno dato voce a delle chiacchiere e oggi c’è un’inchiesta in corso per istigazione al suicidio. Come se non bastasse Adua fa outing (vero o falso che sia) per Morra, toccando una sfera delicata come quella della libera scelta di fare coming out” – ha aggiunto ancora Alda D’Eusanio, che ha proseguito:

“Dopo tutto questo loro non sono stati espulsi, io sì. Non può e non deve esserci un diverso trattamento tra i concorrenti. Siamo tutti uguali, con la sola differenza che loro non sono stati in coma, mentre io sì” – ha concluso Alda D’Eusanio. La giornalista ha fatto anche sapere di non aver più sentito Alfonso Signorini dopo quanto successo.

Che succederà ora? Dopo queste parole Alda D’Eusanio avrà modo di parlare direttamente con il conduttore del GF Vip?