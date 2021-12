1 Lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli

Ieri sera al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto dedicare dello spazio ad Aldo Montano. Dopo il suo Best of in Casa e un saluto ai suoi ex compagni di viaggio, lo schermidore ha avuto anche uno scontro con Alex Belli. Cosa è successo questa volta? Ve lo raccontiamo subito.

Tra Alex Belli e Aldo Montano le prime settimane si era instaurata una bellissima amicizia, insieme a loro Manuel Bortuzzo. Con il trascorrere dei giorni, però, il rapporto tra lo sportivo e l’attore si è via via raffreddato fino allo duro faccia a faccia e l’ennesimo battibecco ieri. Sia durante le puntate, ma anche una volta uscito, lo sciabolatore non ha mai nascosto un certo disappunto per i comportamenti dell’ex coinquilino, definendo il triangolo con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran dei “teatrini”. E su Instagram ha fatto un lungo discorso a riguardo, che non è piaciuto all’attore.

Concetto che Aldo Montano ha ripetuto anche conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha espresso il suo parere senza mezzi termini, trovando la piccata ribattuta di Alex Belli. Così ieri sera Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo e vista la presenza di entrambi ha voluto affrontare la questione. “Cosa ne sai di quello che ho costruito io in 40 anni?”, ha incalzato Alex, con Aldo che ha detto che il suo discorso sull’egocentrismo era una battuta generale, nulla di più: “Ho risposto semplicemente al messaggio che ha mandato una persona. Sei egocentrico e se lo fossi meno faresti meno danni”.

Il confronto tra Alex Belli e Aldo Montano è proseguito ancora e tra i due non sono mancate stoccate al veleno, con l’attore che ha lanciato una durissima accusa. Scopriamo insieme cosa è successo e cosa si sono detti ancora i due durante la puntata del Grande Fratello Vip. Continua con la lettura dell’articolo..