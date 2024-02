Sanremo

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo aver partecipato entrambe ad Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso e Annalisa si ritrovano a Sanremo e si scambiano un lungo abbraccio.

L’abbraccio tra Alessandra Amoroso e Annalisa

Quest’anno a partecipare a Sanremo 2024 sono stati diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi, tra cui anche Alessandra Amoroso e Annalisa. Come tutti sappiamo, si è trattata della prima partecipazione alla kermesse per la cantante salentina, che dopo mesi non semplici ha deciso di ripartire proprio dal Festival della canzone italiana. Sul palco dell’Ariston l’artista ha presentato Fino a Qui, che sta ottenendo un ottimo successo. La canzone anticipa il nuovo album di inediti di Alessandra, in uscita prossimamente. In più la Amoroso ha anche già annunciato le date del suo prossimo tour, che partirà in autunno e toccherà i principali palasport italiani.

Grande successo anche per Annalisa, che con la sua Sinceramente si è classificata al terzo posto, sul gradino più basso del podio. La Scarrone intanto a sua volta è concentrata sulla sua carriera e sulla lunga tournée che nei prossimi mesi la porterà in giro in tutta Italia.

In questi giorni intanto Alessandra Amoroso e Annalisa hanno avuto modo di salutarsi a Sanremo. Nonostante le due artiste abbiano partecipato a differenti edizioni di Amici, tra loro c’è da sempre una bella amicizia e proprio in occasione del Festival si sono rincontrate. La Amoroso e la Scarrone si sono così scambiate un lungo abbraccio e a un tratto proprio Annalisa ha affermato: “Ti voglio un sacco di bene”.

CI HO MESSO TRENT’ANNI MA SO RIUSCITA A CAPIRE CHE CACCHIO SI DICONO. VOGLIO UN PREMIO PER QUESTO GRAZIE! pic.twitter.com/LEqJI6hKuY — Daniela//FINOAQUI (tranquilla e serena)❤️🌗🌓 (@DiomedeDaniela) February 15, 2024

Il video dell’abbraccio tra Alessandra e Annalisa non è di certo passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web. Le due cantanti intanto hanno ricevuto l’affetto di tutto il loro pubblico durante questa esperienza e di certo nei prossimi mesi arriveranno per entrambe tante altre soddisfazioni.