A This Is Me, programma dedicato agli ex talenti di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso ha cantato il suo successo Immobile dopo 11 anni dall’ultima volta.

Alessandra Amoroso canta Immobile

Questa seconda puntata di This Is Me si è aperta con le storie di Annalisa e Anbeta. La prima si è esibita sulle note dei suoi maggiori successi, mentre la seconda si è commossa riguardando la propria storia e l’incontro con Carla Fracci nel talent.

In seguito, è stato il turno anche di Andreas Muller e Alessandra Amoroso. Quest’ultima ha voluto prima di tutto ringraziare Maria De Filippi per essere sempre stata al suo fianco nei momenti difficili e per averle fatto anche un po’ da mamma, come ha affermato lei stessa:

“Ringrazio Maria, la sua grande pazienza. Per me è una madre ancora oggi. Se non fosse per lei non sarei qui. è sempre stata lei la persona che mi è stata accanto tantissimo, ho passato dei momenti difficili”.

In un secondo momento, poi, Alessandra Amoroso si è esibita sulle note di Immobile. Si tratta di uno dei primi brani in assoluto che ha cantato nella propria carriera ed era da ben 11 anni che non lo portava dal vivo davanti a un pubblico. Una volta tornata a sedersi accanto a Silvia Toffanin, dunque, ha esclamato:

“Cantare mi fa sentire viva. Io oggi faccio ciò che ho sempre sognato: la cantante. Oggi riesco a godere di questa opportunità fantastica, è un sogno che si è realizzato”.

Quanti ricordi 🥹 Alessandra, questa è la canzone che ti ha cambiato la vita ❤️#ThisIsMe pic.twitter.com/ox7HmcPCo4 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Anche voi vi siete emozionati?