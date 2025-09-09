A seguito dei rumor delle ultime ore, poco fa Alessandra Amoroso ha confermato di aver partorito: è nata la figlia della cantante, Penelope.

Alessandra Amoroso è diventata mamma

Adesso è finalmente ufficiale: Alessandra Amoroso ha partorito ed è diventata mamma. Già da ore si mormorava che la cantante avesse dato alla luce la sua prima figlia, Penelope, tuttavia sui suoi social non è arrivato alcun annuncio, almeno fino a questo momento. Pochi minuti fa infatti, con un dolcissimo post che sta già emozionando il web, l’artista salentina ha confermato la nascita della bambina, venuta al mondo sabato 6 settembre. Queste le dichiarazioni di Alessandra, che ha anche mostrato un primo scatto di sua figlia Penelope:

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025. Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

Alessandra Amoroso è dunque diventata mamma per la prima volta della piccola Penelope, concepita dall’amore col compagno Valerio Pastore. Solo di recente nel mentre è arrivata anche una bellissima proposta di matrimonio e nei mesi a venire i due si sposeranno.

Non resta che fare tantissimi auguri ad Alessandra e a Valerio, che sono diventati genitori.