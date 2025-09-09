A distanza di pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello, Simona Ventura rivela di aver sentito Alfonso Signorini, che fino allo scorso anno conduceva il reality show. Ecco cosa si sono detti.

Cosa ha svelato Simona Ventura

Il prossimo 29 settembre su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno, per la prima volta, alla conduzione del longevo reality show Mediaset ci sarà Simona Ventura, pronta a mettersi alla prova con questa nuova sfida. La presentatrice va dunque a sostituire Alfonso Signorini, che fino allo scorso anno era alla guida della trasmissione. In queste ore intanto la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni e nel corso della chiacchierata ha fatto sapere di aver avuto modo di sentire il suo collega e amico prima della partenza del GF. Ma cosa si sono detti dunque la Ventura e Signorini? Ecco cosa ha svelato Simona:

“Mi sono sentita con Alfonso, che è un mio caro amico dal 1994 e quindi ci tenevo molto ai suoi consigli. Ci siamo parlati, ci siamo organizzati. Ma devo dire che mi sento supportata da tutta l’azienda: dall’intrattenimento, dalle news, non c’è distinzione, si lavora insieme”.

LEGGI ANCHE: Alessandra Amoroso ha partorito, è nata la figlia Penelope

Ma non è finita qui. Simona Ventura ha anche raccontato in che modo ha saputo che avrebbe condotto lei la nuova edizione del Grande Fratello. A riguardo la presentatrice ha dichiarato: “È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa”.

Ma cosa accadrà dunque quest’anno al Grande Fratello e come se la caverà la Ventura? Non resta che attendere il 29 settembre per scoprirlo.