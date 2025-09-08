Stando ai gossip delle ultime ore, Alessandra Amoroso avrebbe partorito in gran segreto e sarebbe diventata mamma della piccola Penelope.…

Stando ai gossip delle ultime ore, Alessandra Amoroso avrebbe partorito in gran segreto e sarebbe diventata mamma della piccola Penelope. Ecco cosa sta accadendo e le indiscrezioni emerse in rete.

Alessandra Amoroso ha partorito?

Pochi mesi fa Alessandra Amoroso ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa della sua prima figlia, Penolope. La celebre artista salentina così ha tenuto aggiornati i fan sulla sua gravidanza, senza mai smettere di lavorare. Lo scorso giugno infatti la cantante la rilasciato il suo nuovo album di inediti, Io non sarei, e contemporaneamente è partita per un lungo tour estivo, che l’ha portata nelle principali città del nostro paese. Come se non bastasse Alessandra ha fatto ballare e cantare tutti quanti con la hit Serenata, in collaborazione con Serena Brancale, che si è confermata essere il vero tormentone di questa stagione.

In queste ore intanto a spuntare in rete è stato un retroscena che non è passato inosservato e che ha portato l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi al centro dell’attenzione. Deianira Marzano, che ha ricevuto la segnalazione di una follower, ha rivelato che la Amoroso avrebbe partorito in gran segreto a Roma. Stando a quanto si legge, la cantante nella giornata di domenica 7 giugno sarebbe diventata mamma e avrebbe dato alla luce la figlia Penelope, concepita dall’amore col compagno Valerio Pastore. La notizia naturalmente ha fatto in breve il giro del web e a quel punto tutti i fan sono entrati in agitazione.

Al momento tuttavia dai social di Alessandra Amoroso tutto tace e la notizia del parto non è ancora stata confermata dall’entourage dell’artista salentina. Senza dubbio, qualora il gossip fosse confermato, nelle prossime ore ne sapremo di più in merito e di certo la cantante romperà il silenzio.

Non resta dunque che attendere news ufficiali da parte di Alessandra, che potrebbero arrivare a breve.