Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi paparazzati insieme, scatta il bacio (FOTO)

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi sono una nuova coppia?

Finita, a quanto pare, la storia tra gli attori Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. I due stavano insieme da un po’ di tempo, ma probabilmente qualcosa non ha funzionato perché lei adesso è stata paparazzata insieme ad un altro. E non parliamo di uno sconosciuto, ma di Alessandro De Santis, componente del duo musicale Santi Francesi, nonché vincitore dell’ultima edizione di X Factor. Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi sarebbero quindi una nuova coppia.

A dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna che li ha beccati per strada in teneri atteggiamenti. Lei 27enne di Bologna, lui 24enne di Torino, il primo avvistamento è stato a Verona. Alcune indiscrezioni riferiscono che l’attrice avrebbe accompagnato il cantante al Capodanno in Bra, il concertone che si è svolto lo scorso 31 gennaio nella piazza veronese. Ma non finisce qui, perché dietro le quinte Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi si sarebbero scambiati tenere effusioni.

Da quel momento l’attrice e il cantante avrebbero intrapreso una conoscenza molto intensa. E risultano spesso insieme, nonostante lei sia impegnata con la promozione della serie Sky Call my agent e lui con il tour dei Santi Francesi. E proprio durante un pomeriggio di relax, i due sono stati avvistati prima seduti a un bar, poi in macchina di Matilda dove si sono scambiati un tenero bacio. A dimostrare questo c’è anche una foto che potete vedere QUI.

Riguardo la precedente storia della De Angelis con Castellitto, sempre Diva e Donna rivela interessanti retroscena sulla rottura. Pare, infatti, che tra i motivi della fine della relazione tra i due ci sia Benedetta Porcaroli. Anche lei attrice, è una delle migliori amiche di Matilda. E secondo le voci avrebbe attirato fin troppo l’attenzione di Pietro Castellitto. I due hanno condiviso il set di Enea e questo avrebbe fatto scattare una certa sintonia.