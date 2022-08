1 Interviene Alessandra Amoroso

Sono ormai settimane che Alessandra Amoroso è finita nel mirino del web. Come sappiamo infatti sui social ha iniziato a girare un filmato in cui si vede la cantante salentina negare un autografo a una fan, e a quel punto numerosi utenti hanno iniziato ad attaccare duramente l’artista. Della questione si è già ampiamente discusso e la stessa Alessandra è stata costretta a intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Ciò nonostante sembrerebbe che la Amoroso sia ancora vittima del web. Solo qualche giorno fa infatti la vincitrice di Amici 8 ha ricevuto diverse critiche per la sponsorizzazione della serie Marvel She Hulk, in onda su Disney+. Ma non solo. Poco fa infatti Alessandra è stata costretta a replicare alle durissime parole di un hater, che le ha augurato la morte! A quel punto la cantante, con la gentilezza che da sempre la contraddistingue, ha affermato:

“Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena. Dispiaciuta per te”.

Già qualche settimana fa Alessandra Amoroso, con un lungo post sui social, aveva deciso di replicare alle critiche del web affermando:

“Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. La gente mi conosce e lo sa che non ho mai dato o detto un ‘no’ che non avesse una motivazione. E quando sbagliavo e ho sbagliato ho sempre chiesto scusa cercando di fare vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché certe volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che possono non farvi vivere bene. Ve lo assicuro. Io vi mando tanto amore e conosco bene la mia persona, oggi più che mai. Sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha dato e offerto, riconoscente all’amore del mio pubblico e anche a quello che non è il mio. Io rimarrò sempre e semplicemente me stessa. Andrò avanti sempre nel rispetto e nell’amore”.

