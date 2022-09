Alessandra Amoroso ricorda il padre di Emma Marrone: il tenero post

1 Il post di Alessandra Amoroso

In questi minuti a ricordare il padre di Emma Marrone con un tenero post sui social è stata Alessandra Amoroso. Come sappiamo il papà della cantante di Amami è venuto a mancare ieri sera all’età di 66 anni a seguito di un malore improvviso. Nelle ultime ore così il web intero e numerosi volti del mondo dello spettacolo si sono stretti al dolore dell’artista salentina e della sua famiglia. Ad annunciare la morte del padre di Emma è stata la pagina social del Comune di Aradeo, sulla quale si legge:

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.

Questa mattina invece, alle prime luci dell’alba, a rompere il silenzio è stata la stessa Emma Marrone, che con uno struggente post ha salutato suo padre Rosario. A migliaia sono stati i messaggi di affetto per la cantante e per la sua famiglia. A commentare infatti sono state diverse celebrità, oltre che i fan, da Laura Pausini, a Francesca Michielin, fino ad arrivare a Stefano De Martino e a Marco Bocci, ex fidanzati della cantante. Ma non solo. A intervenire è stata anche Alessandra Amoroso, che sul suo profilo Instagram ha ricordato il papà di Emma con un tenero post. Come sappiamo le due ex vincitrici di Amici da anni sono profondamente legate da una solida e bellissima amicizia, e in questo momento così difficile la cantante di Vivere a Colori ha voluto dare tutto il suo sostegno alla sua cara amica e collega.

Nelle prossime ore nel mentre si terranno i funerali di Rosario Marrone, e ancora una volta noi di Novella2000 e di Novella2000.it ci uniamo al dolore di Emma e della sua famiglia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.