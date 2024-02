NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Amici 23

Dopo l’assenza della scorsa settimana, oggi finalmente Alessandra Amoroso ha fatto ritorno ad Amici e ha così presentato la canzone sanremese Fino a Qui.

Ad Amici 23 arriva Alessandra Amoroso

Finalmente Alessandra Amoroso è tornata ad Amici! Come sappiamo infatti la scorsa settimana, a causa di alcuni impegni familiari, la cantante non ha potuto partecipare alla puntata alla quale hanno preso parte la maggior parte degli ex allievi che quest’anno erano nel cast di Sanremo. Tuttavia l’artista salentina, con un videomessaggio, aveva promesso che questa settimana sarebbe arrivata in studio e da giorni il pubblico stava aspettando questo momento.

Oggi così Alessandra ha mantenuto la promessa ed è così tornata ad Amici. Prontamente la Amoroso ha abbracciato Maria De Filippi, con la quale ha da sempre un rapporto speciale. Il pubblico nel mentre ha applaudito e acclamato l’artista, che è apparsa visibilmente emozionata.

Poco dopo Alessandra Amoroso ha presentato ad Amici la canzone Fino a Qui, con la quale ha partecipato a Sanremo. Durante la performance però è accaduto qualcosa di inaspettato. A un tratto infatti è stata inquadrata Maria De Filippi, che emozionata si è rivolta ai professori e ha affermato: “Mi fa venire la pelle d’oca”.

Il momento ovviamente non è passato inosservato e il video con la reazione di Maria ha fatto il giro del web.