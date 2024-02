NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Grande Fratello

Domani sera verrà eletto il primo finalista del Grande Fratello. Tuttavia in queste ore Anita Olivieri ha rivelato di aver fatto un sogno su quello che accadrà e sul web parte la polemica.

La rivelazione di Anita Olivieri

Ancora una volta a far discutere il web è Anita Olivieri. Ma vediamo cosa è accaduto in queste ore nella casa del Grande Fratello. Come ha annunciato lo stesso Alfonso Signorini, domani sera durante la nuova diretta verrà eletto il primo finalista di questa edizione. A scontrarsi al televoto per questa grande opportunità ci sono ben 4 concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Marco Maddaloni. In casa tuttavia nessuno sa quello che accadrà e tutto il gruppo crede che uno degli inquilini verrà definitivamente eliminato. Nelle ultime ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Proprio Anita infatti, chiacchierando con alcuni dei suoi compagni, ha rivelato che durante la prossima puntata ci sarà un colpo di scena, facendo intendere di essere a conoscenza del fatto che il televoto non decreterà l’eliminato. Ma non è finita qui.

Anita Olivieri ha anche affermato di aver sognato che il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello sarà Grecia Colmenares! Secondo la gieffina infatti Beatrice Luzzi, pur essendo la più amata dal pubblico, sarebbe troppo “scontata” come finalista. Di conseguenza dunque potrebbe essere l’attrice sudamericana ad avere questo privilegio. Sui social nel mentre è partita la polemica.

Sappiamo tutti che in diverse occasioni Anita ha fatto capire di essere a conoscenza di alcune dinamiche del reality prima ancora che accadessero, destando sospetti nel web. Se dunque anche stavolta il “sogno” della Olivieri dovesse corrispondere alla realtà dei fatti in molti sono pronti a chiedere che vengano fatti dei controlli sul televoto. In questi giorni infatti migliaia e migliaia di persone hanno rivelato di aver votato Beatrice e in molti si aspettano che sia proprio lei a volare in finale. Ma cosa accadrà dunque domani sera?