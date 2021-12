Lo scontro tra Alessandra Celentano e Garrison

Scintille quest’oggi durante la puntata di Amici 21. Alessandra Celentano ha visto in sfida la sua allieva Virginia, che ha dovuto difendere il suo banco contro Cosmary. A giudicare la sfida Garrison, ex docente della scuola.

Proprio quest’ultimo ha riconosciuto il talento di Virginia, ma ha preferito la sua sfidante. Così dopo appena una settimana dal suo ingresso la ragazza ha dovuto lasciare il programma. Mentre Virginia ha accettato di buon grado la decisione di Garrison e ha ringraziato tutti per l’opportunità. Di diverso avviso, invece, Alessandra Celentano che non ha per nulla accettato il responso finale.

Così rivolgendosi al collega e alla ballerina a cui ha dovuto rinunciare, Alessandra Celentano ha sbottato duramente:

“Dai, ma scusa! Va bene tutto Garrison. Ok, coreografo. Ma bisogna riconoscere delle cose. Conosco Garrison e so che ha i suoi gusti. Un conto però è conoscere la bravura dalla non bravura. È una cosa che devo accettare, con tutto il rispetto, però. Ah non hai visto sicurezza? Prestanza? Non hai visto una ballerina?”

Ha detto Alessandra Celentano sottolineando la bravura della danzatrice Virginia, che ha però perso lo scontro con la sua sfidante. E ancora a proposito di questo la docente ha aggiunto:

“Lì hai visto una ballerina? Io sì sono rimasta male. È una ballerina appena entrata a cui tenevo. C’è poco da ridere, Garrison, noi siamo amici, però. Ah Virginia, tu sei una ballerina e sappi che ti verrò a guardare a teatro. Non si possono fare i paragoni. Lui mi adorava quando ballavo e io adoravo lui”.

Poco dopo, ripresa da Maria De Filippi, Alessandra Celentano si è resa conto di avere un po’ esagerato e per questo ha fatto un passo indietro. “Chiedo scusa per il mio sfogo. Hai ragione. Uno sfogo perché mi spiace per lei. Chiedo scusa a tutti”, ha concluso l’insegnante. (QUI IL VIDEO DEL MOMENTO)

Continuate ha seguire Novella2000.it per altre news su Amici 21.

Novella 2000 © riproduzione riservata.