Amici 21 Serale, chi è il secondo eliminato della prima puntata

La prima puntata del Serale di Amici 21

In onda da sabato 19 marzo il Serale di Amici 21 con la prima puntata. Come l’anno scorso, anche quest’anno gli allievi sono stati divisi in tre squadre in base a come i professori di canto e ballo di appartanenza si sono accoppiati. E così queste sono i team:

Grazie alle anticipazioni dovute alla registrazione di giovedì sappiamo già tutto di quello che è successo, a parte il secondo eliminato (attenzione perché l’articolo di seguito contiene SPOILER).

Partiamo dalla prima manche che è stata con l’eliminazione diretta. A scontrarsi sono stati Zerbi/Celentano contro Pettinelli/Peparini e i primi hanno avuto la meglio. Sono quindi finiti al ballottaggio Albe, Alice e Dario. Il primo ad essere salvato è stato Dario. Così il primo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 21 è stata Alice, ballerina allieva di Veronica Peparini.

La puntata è andata avanti con la squadra vincente che ha scelto di sfidare la Cuccarini/Todaro. E anche in questo caso hanno vinto. Sono finiti in nomination per l’eliminazione provvisoria Christian, Nunzio e Sissi. La cantante è stata salvata subito e l’eliminato provvisorio è stato Christian.

Con l’ultima manche a sfidarsi sono state ancora una volta queste ultime due squadre. Ma adesso ad avere la meglio è stata la Cuccarini/Todaro. Quindi sono finiti in nomination LDA, Gio Montana e Leonardo. Il primo a salvarsi è stato LDA e l’eliminato provvisorio è stato Gio Montana.

Sono finiti al ballottaggio finale Christian e Gio Montana.

Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV.

(IN AGGIORNAMENTO)

