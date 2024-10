Negli ultimi mesi si è parlato molto di dissing per quello che c’è stato tra Fedez e Tony Effe. Ma il vero dissing del 2024 coinvolge due personaggi che davvero non ti aspetti: le prof di Amici Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Dopo le discussioni nel talent, lo scontro va avanti anche a distanza attraverso i social.

Il dissing fatto con eleganza tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri di Amici

Quando parliamo di dissing ci vengono sempre in mente gli scontri a distanza tra i cantanti e in particolar modo tra i rapper. Non a caso l’ultimo famosissimo è stato quello tra Fedez e Tony Effe. E dobbiamo dire che sono caduti nel volgare e nella mancanza di rispetto tirando in ballo figli e donne.

Pensavate che fosse questo il dissing del 2024? E invece non è così perché il vero dissing di quest’anno è quello che è nato negli ultimi giorni tra le due prof di Amici: Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Frecciatine a distanza e di persona nel programma, ma adesso anche sui social. Ma il tutto senza cadere nel volgare o nell’irrispettoso o tirando in ballo terze persone.

Che la Celentano e la Lettieri non andassero d’accordo nel modo di vedere la danza e farla lo avevamo capito dalla prima puntata. Ma la tensione tra loro ha avuto uno scoppio negli ultimi giorni come abbiamo visto nei vari daytime di Amici 24. Tutto è partito dalle verifiche della Maestra (come fa spesso ogni anno) che hanno messo in cattiva luce le allieve della nuova arrivata. Quest’ultima ha risposto facendo anche lei verifiche, a suo modo, che sono state una provocazione.

LEGGI ANCHE: Il vincitore e la classifica della sesta puntata di Tale e quale show

La lotta a distanza è andata avanti con frecciatine e battutine reciproche che, come vedremo nella puntata di Amici del 27 ottobre, avranno un seguito. Ma non finisce qui, perché il dissing tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri si è spostato adesso sui social, sui loro profili Instagram. Ieri la Celentano ha scritto: “Se sai di essere onesto, consapevole e competente, sei sempre nel giusto!”.

Poche ore dopo è apparso un post della Lettieri con scritto: “I numeri sono importanti. Il modo in cui li usiamo, ancor di più. Nietzsche scrive: ‘E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica’. O provare emozioni”. E scorrendo le foto troviamo tutta una serie di discorsi che sembrano una replica alle idee della Celentano.

Insomma, se ci devono essere dissing, preferiamo di gran lunga quello tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri dove in ogni frase c’è sempre molta eleganza.