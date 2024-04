Amici 23, l’esibizione sexy di Giuseppe Giofrè nella quarta puntata del Serale infiamma lo studio (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

La quarta puntata del Serale di Amici 23 è stata aperta da un balletto sexy di Giuseppe Giofrè, che ha infiammato il pubblico in studio e sul web.

La coreografia di Giuseppe Giofrè

Questa sera ha avuto finalmente inizio la quarta puntata del Serale di Amici 23 e ovviamente si è aperta con l’ingresso di Maria De Filippi. La conduttrice ha poi presentato i giudici, i quali sono entrati uno dopo l’altro con una loro esibizione speciale. In sequenza sono entrati Michele, Giuseppe Giofrè e Malgioglio.

Michele Bravi è stato il primo e ha cantato sulle note di “My Way” e ha incantato il pubblico con una performance che non ha potuto che emozionare i presenti. In seguito è stato il turno di Giuseppe, che ha ballato insieme all’intero corpo di ballo maschile e ha tenuto incollati gli spettatori allo schermo del televisore. Anche dallo studio si è alzato un boato per via del balletto sexy che hanno portato in scena.

Il nostro sabato sera all'insegna del talento! #Amici23 inizia ORA su #Canale5 e su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/OI7XmNpEoU — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 13, 2024

Qui sopra potete vedere il video completo. In seguito, per ultimo, abbiamo potuto vedere Cristiano Malgioglio. Il paroliere, con la sua grande simpatia, ha fatto divertire tutti i presenti e alla fine hanno potuto sedersi per iniziare l’appuntamento con il Serale.

Sul web sono apparsi decine di commenti che hanno apprezzato soprattutto il balletto hot di Giuseppe Giofrè: “Mamma mia, ma che cos’è” oppure “Giuseppe patrimonio dell’UNESCO“. Insomma, un vero e proprio successo e in molti sperano di rivederlo presto all’opera.