Alessandra Celentano mette in sfida Serena perché “grossa”, Dario la attacca: “Discorso vintage, vecchio” (VIDEO)

1 Dario va contro Alessandra Celentano

Nel daytime di oggi, giovedì 4 novembre, di Amici 21 è arrivata una busta rossa che significa “sfida”. La categoria era il ballo e a mandarla è stata Alessandra Celentano alla ballerina Serena, allieva di Raimondo Todaro. Ciò ha portato ad una reazione non solo di lei, ma anche del suo compagno di classe Dario.

Nella lettera la maestra ha spiegato i motivi di questa sfida, contro una ballerina di nome Alessa che la stessa Serena conosce e reputa molto diversa da lei. E, come si aspettavano tutti (e anche il pubblico) la motivazione è per il fisico. La Celentano, infatti, nella puntata andata in onda il 31 ottobre ha definito Serena “grossa”. Ecco cosa ha scritto nella lettera:

“Quello che penso di Serena credo di averlo detto chiaramente nel corso delle settimane, ma forse repetita iuvant. Credo abbia un buon movimento, ma manca di alcuni requisiti fondamentali per una ballerina degna di questo nome, come il fisico e le linee. Sin dal primo giorno ho detto che il banco di Serena è un banco regalato e che fuori ci sono delle ballerine vere che meritavano più di lei un posto nella scuola. Coerentemente con quanto detto fino a oggi, ho deciso di mandare Serena in sfida contro Alessia, una ragazza che non è certo dotata di una particolare tecnica, ma che, quantomeno, ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere. Spero che questa sfida renda evidenti le carenze fisiche di Serena anche a chi si ostina a non vederle.”

Le parole della Celentano hanno ovviamente avuto una reazione, e non solo in Serena. Il ballerino Dario, allievo di Veronica Peparini, è subito intervenuto e ha dato la sua opinione. E, con estrema educazione, è andato totalmente contro la maestra di classico spiegando con parole molto semplice quanto questi concetti siano antiquati. Ecco cosa ha detto:

“Io penso che la discussione del fisico sia un po’ una discussione vintage, vecchia, ormai andata. La maestra parlava del suo problema di altezza riferendosi al suo tempo, riferendosi al passato, però nel presente insegna. Cioè, i problemi che erano del passato io penso che debbano rimanere nel passato. Perché nel 2021 i problemi fisici penso che siano ormai ben superati, soprattutto nel modern. Stesse facendo classico potrei anche capire questo accanimento sul fisico, ma facendo modern…”

“parlava del suo problema dell’altezza al passato, quindi i problemi che erano del passato lasciamoli nella passato” QUESTA ICONA SPEGNENDO LA CELENTANO CON LE SUE STESSE PAROLE pic.twitter.com/eJqA87Rqhx — 𝔰𝔦𝔰𝔰𝔦 (@M4N1TA) November 4, 2021

La questione fisico, però, è tornata di nuovo con un’altra lettera sempre per Serena da parte sempre di Alessandra Celentano…