Oggi a Verissimo Alessandra Celentano si è dichiarata single, Rudy Zerbi però l’ha smascherata e ha spiazzato tutti.

Alessandra Celentano è single? Zerbi la smaschera

Il pomeriggio di Verissimo ha visto la partecipazione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano tra gli ospiti. Silvia Toffanin ha avuto nel suo studio i due giudici di Amici 24 che, ancora una volta fanno coppia fissa nel corso del Serale del talent show.

Durante la chiacchierata Rudy Zerbi ha simpaticamente letto la mano alla collega Alessandra Celentano. Immaginando quello che sarà il suo futuro, ha speso belle parole. Incuriosita Silvia Toffanin ha chiesto alla maestra se c’è qualcuno nella sua vita. Inizialmente la prof di danza classica si è dichiarata single, ma la sua risposta non ha convinto.

A quel punto spiazzante la replica di Rudy Zerbi che ha smascherato la collega, rivelando un retroscena dal backstage di Amici 24: “Ultimamente in camerino le arrivano fiori bellissimi. C’è un bigliettino, io provo a leggere ma lei lo nasconde sempre. Non notate anche voi che è sorridente ed è più dolce?”.

Sorpresa allora Silvia Toffanin ha provato a indagare e porgere qualche domanda in più ad Alessandra Celentano, con la speranza di poterle estrapolare qualche informazione in più. La maestra misteriosa ha risposto: “Guarda Silvia sai quanto io sia riservata e quindi lo dirò solo a te”. Così la conduttrice ha spronato la sua ospite a sputare il rospo e accennarle qualcosa, ma la Centano ha frenato subito: “Ma non adesso… In privato”.

In generale comunque Alessandra Celentano è rimasta molto vaga, non si è addentrata troppo nel discorso e ha preferito non lasciare degli ulteriori dettagli. C’è da dire però che a differenza di altre volte non ha proprio smentito. Dunque.. chissà!

Dunque resteremo con il dubbio, almeno per ora. In ogni caso come ha detto Alessandra Celentano: se sono rose, fioriranno!