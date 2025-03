Ne ha per tutti Matilde Brandi! La showgirl ha lanciato una serie di bordate alle colleghe di Ne vedremo delle belle: “Temono me e Lorenza. Pamela prima? La amo ma l’hanno votata sulla fiducia”.

Matilde Brandi ne ha per tutte

La prima puntata di Ne vedremo delle belle è stata decisamente scoppiettante, ma la seconda serata non è stata da meno! Ieri sera Matilde Brandi non si è risparmiata. Quando Carlo Conti ha mandato in onda una clip della showgirl, abbiamo ascoltato un lungo sfogo da parte sua.

Matilde Brandi si è lamentata di avere avuto poca visibilità durante la prima puntata e ha lanciato frecciate alle sue colleghe. Secondo il suo punto di vista, infatti, tutte loro temono di sfidare lei e Lorenza Mario perché temono di perdere. Nel video ha fatto sapere che temeva che lei e Lorenza sarebbero rimaste a guardare. Ma a riguardo si è data una spiegazione:

“Perché non ci hanno scelte? Perché ci temono e hanno paura? Sarebbe una bellissima sfida e un orgoglio per loro riuscire a vincere contro di me. Invece quelle si fanno i giochetti interni tra di loro“, questa la prima bordata.

Poi come vi abbiamo già raccontato, Matilde Brandi ha lanciato qualche frecciata contro Patrizia Pellegrino e i suoi follower su Instagram. Ma non solo, perché ha contestato anche la classifica della prima puntata, che ha visto la vittoria di Pamela Prati:

“Devo essere sincera, quella classifica non rispecchia quella che è la realtà. Perché io amo tanto Pamela Prati, però dai, prima… Però nella prova musical ha fatto proprio… ha detto altre parole del tutto. Pamela ha fatto un’altra canzone. Quindi le hanno dato il voto sulla fiducia“, ha concluso Matilde Brandi.

Molto probabilmente queste parole non passeranno in sordina e apriranno nuovi scenari a Ne vedremo delle belle in settimana e nel corso della prossima puntata.