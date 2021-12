Il vecchio video su Alessandra Celentano

Solo la scorsa settimana a diventare un’allieva ufficiale di Amici 21 è stata Cosmary. La ballerina ha infatti vinto la sfida contro Virginia per volere di Garrison e così ha ottenuto un banco all’interno della scuola, diventando un’allieva di Alessandra Celentano. La maestra tuttavia non si è trovata d’accordo con la decisione del suo collega e così tra i due c’è stata una piccola discussione. Ma non solo. Come se non bastasse l’insegnante ha fatto intendere di non essere soddisfatta di avere Cosmary come allieva, non rispettando i suoi canoni di ballerina.

In settimana tuttavia Alessandra ha iniziato a lavorare con la Fasanelli, ma al momento della prima lezione ha nuovamente ribadito il suo pensiero su di lei. L’allieva nel mentre ha affermato che si impegnerà al massimo per far ricredere la maestra, e in più ha svelato un retroscena inedito che non è passato inosservato. Alcuni anni fa infatti Cosmary si era già presentata ai casting di Amici, e aveva superato le prime fasi delle audizioni anche grazie alla maestra di classico. Quest’ultima tuttavia ha affermato di non ricordare l’accaduto ma il web ha riportato a galla il video del momento.

Sui social infatti ha iniziato a girare il filmato del momento in cui Cosmary alcuni anni fa si era presentata ai casting di Amici. In quell’occasione proprio Alessandra Celentano aveva speso delle belle parole per la ballerina, facendo intendere di essere interessata a lavorare con lei, nonostante qualche piccola imprecisione. Questo il video che non è passato inosservato:

Cosa accadrà dunque nelle prossime settimane? Cosmary riuscirà a far ricredere la Celentano? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe succedere.

