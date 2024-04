NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Amici 23

Dopo l’eliminazione di Sofia, Marisol e Dustin sono rimasti gli unici due ballerini in gara ad Amici 23. La maestra Alessandra Celentano dunque vince ancora!

La Celentano vincerà il circuito danza di Amici 23

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 23, durante la quale abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra. Stavolta a dover lasciare definitivamente la scuola, a sole tre settimane dalla finale, è stata Sofia, allieva di Emanuel Lo. Nonostante la ballerina abbia ricevuto un’importante offerta di lavoro, la sua uscita ha lasciato spiazzati i più. Ma non solo. Con l’eliminazione della giovane artista i ballerini in gara restano soltanto due: Marisol e Dustin e ciò significa una sola cosa. Alessandra Celentano quest’anno vincerà il circuito danza del talent show di Maria De Filippi.

Entrambi i ballerini infatti fanno parte della squadra della maestra e sarà dunque uno dei due ad alzare la coppia. Di conseguenza anche per la prof questa è un’importante vittoria. Come sappiamo fin dal primo giorno la Celentano ha creduto sia in Marisol che in Dustin e in questi mesi anche il grande pubblico ha fatto il tifo per i due allievi, che sono di certo tra i più talentosi di questa edizione. Gli stessi giudici hanno in diverse occasioni elogiato gli artisti, che senza dubbio dopo la fine del programma faranno una meravigliosa carriera.

Ma chi dunque tra Marisol e Dustin vincerà il circuito danza di Amici 23? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. Nel mentre la maestra Alessandra Celentano può dirsi più che soddisfatta dei suoi due allievi, che settimana dopo settimana hanno dato prova di grande versatilità, sottoponendosi a diverse prove.

Vi ricordiamo anche l’appuntamento con la finale di questa edizione, che si terrà sabato 18 maggio in diretta su Canale 5.