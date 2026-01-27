Stando a quanto si mormora in queste ore, Alessandra Mastronardi avrebbe un nuovo amore: ecco chi sarebbe e cosa sappiamo su di lui.

Chi sarebbe il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi

Nel luglio del 2023, Alessandra Mastronardi ha sposato il compagno Gianpaolo Sannino. Pochi mesi le nozze però i due hanno annunciato la rottura, rivelando di essersi separati ufficialmente. Da quel momento, la vita privata della celebre attrice è rimasta avvolta nel mistero e per mesi non si è saputo nulla sulla sua sfera sentimentale. Adesso tuttavia pare che le cose siano cambiate e proprio nelle ultime ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto fa sapere il settimanale Chi, sembrerebbe che la Mastronardi abbia un nuovo amore e che il suo cuore sia tornato a battere. Ma chi è che avrebbe conquistato l’ex protagonista de I Cesaroni? La rivista ha risposta anche a questo.

Stando a quanto si legge, il nuovo presunto fidanzato di Alessandra Mastronardi si chiamerebbe Alessandro Pirounis e sarebbe un imprenditore di origine greca. Secondo quanto riferito, i due di recente avrebbero disseminato alcuni indizi social, che proverebbero la frequentazione.

Gli indizi social

A parte alcuni scambi di like, lo scorso 13 gennaio Alessandra ed Alessandro sono stati fotografi insieme in un’occasione ufficiale, quando entrambi hanno preso parte alla sfilata di Brunello Cucinelli a Firenze, in occasione dell’evento Pitti Uomo. Nella foto, insieme alla presunta neo coppia, appaiono anche lo stesso Cucinelli e Saul Nanni.

Come ha fatto notare Chi, di recente, come se non bastasse, Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis avrebbero anche postato sui social alcune foto dallo stesso luogo. Infine, in un carosello postato su Instagram dall’imprenditore lo scorso dicembre appare una donna voltata di spalle, che secondo i più sarebbe proprio l’attrice.

Al momento tuttavia i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare le indiscrezioni sul loro conto. Vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze, in attesa di news ufficiali.

