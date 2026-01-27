Oggi, martedì 27 gennaio, Ultimo compie 30 anni. Per l’occasione il cantautore ha condiviso sui social un lungo messaggio dedicato ai suoi fan, nel quale ha rivissuto le tappe più importanti della sua carriera.

Il messaggio di Ultimo

Giornata importante, quella di oggi, per Ultimo. Proprio martedì 27 gennaio, il celebre cantautore spegne 30 candeline e per l’occasione ha festeggiato insieme ai suoi cari. L’artista romano ha tuttavia trovato anche il tempo per pubblicare un lungo messaggio sui social, rivolto ai suoi fan, che negli ultimi anni non lo hanno mai lasciato solo.

Nel post, Niccolò ha rivissuto tutti i momenti più speciali vissuti insieme al sui pubblico, dal primo album, alla vittoria a Sanremo Giovani, passando per il primo tour di palasport, fino ad arrivare al traguardo del primo Olimpico. Il cantante ha poi menzionato il concerto evento di Tor Vergata che lo attende il prossimo 4 luglio, andato sold out in una manciata di ore.

Ultimo, come se non bastasse, ha anche rivelato un retroscena sulla conferenza stampa che si tenne a Sanremo nel 2019, quando sbottò contro alcuni giornalisti. In merito il cantautore ha raccontato:

«Non l’ho mai detto ma dopo quella conferenza stampa del 2019 un addetto ai lavori mi disse “te la sei rovinata da solo la carriera”. Tornando in stanza rimbombavano dentro di me quelle sue ca**o di parole. Io che avevo voluto così tanto vivere con la musica ero riuscito col mio spirito kamikaze a rovinare anche questo!? Non riuscivo a perdonarmelo. Ho passato la notte al telefono con Antonello e il giorno dopo mi sono svegliato col messaggio di Clemente che mi dice: stanotte abbiamo quasi riempito l’Olimpico. Non ho mai sospirato così forte e mi sono detto che forse non era ancora finita».

Le parole rivolte ai fan

Dopo aver ripercorso i momenti più speciali della sua carriera, Ultimo ha concluso il suo post rivolgendo un pensiero ai fan. Il cantautore ha così affermato:

«Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre».

