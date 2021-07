1 Polemica su Alessandro Autera

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island è stato certamente Alessandro Autera, che ha preso parte al reality insieme all’ormai ex fidanzata Jessica Mascheroni. All’interno del programma come sappiamo tra i due sono emersi numerosi problemi ed entrambi si sono avvicinati a due single, Carlotta Adacher e Davide Basolo. Quando le cose sono precipitate così proprio Alessandro ha richiesto il falò di confronto anticipato, e nel corso del faccia a faccia la coppia ha deciso di separarsi definitivamente, prendendo così strade diverse. Anche un mese dopo la fine del programma i due hanno confermato la loro scelta di mettere un punto alla relazione, ed entrambi hanno fatto intendere di aver voltato pagina. Autera infatti sta proseguendo la sua conoscenza con la single Carlotta, e sembrerebbe che al momento tutto vada a meraviglia tra i due. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Alessandro Autera è infatti finito al centro della polemica per via di una frase che ha lasciato senza parole il web. Sui social l’ex volto di Temptation Island si è mostrato insieme a un amico. A un tratto però da una moschea parte quello che sembrerebbe essere un richiamo alla preghiera per i fedeli. A quel punto così Autera ha pronunciato una frase che ha lasciato sbigottito il web e il filmato è stato ripreso anche da Deianira Marzano. Queste le parole di Alessandro:

“Dome mi hai portato, in mezzo alle scimmie?”.

Alessandro Autera al centro della polemica. pic.twitter.com/2hqnkSn7CE — disagiotv (@disagio_tv) July 30, 2021

Sul web così in molti hanno duramente attaccato Alessandro Autera, che proprio come la sua ex fidanzata Jessica Mascheroni è finito al centro della polemica. L’ex volto di Temptation Island interverrà per fare le sue scuse? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cosa è accaduto tra Jessica e Davide Basolo.