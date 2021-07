1 Le parole di Jessica Mascheroni

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica e della polemica è stata Jessica Mascheroni. Dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island, l’ex fidanzata di Alessandro ha fatto discutere per via di alcuni suoi vecchi post Facebook che sono finiti online. Nei messaggi si legge chiaramente Jessica insultare pesantemente non solo alcuni ex volti di Uomini e Donne e di Temptation, tra cui Nilufar Addati e Lara Zorzetto, ma anche alcuni commenti razzisti che non sono passati inosservati. Adesso così, a seguito della polemica scaturita, la Mascheroni è intervenuta sui social e con una serie di storie ha fatto le sue doverose scuse non solo a Nilufar e a Lara, ma anche a tutti coloro che sono stati tirati in ballo. Queste le sue dichiarazioni:

“Cercherò di difendermi un po’ da tutte le offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco, chiedo scusa sopratutto a Nilufar e Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno veramente per quello che avevo scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse”.

A quel punto Jessica Mascheroni invita gli utenti a non comportasi come lei. L’ex volto di Temptation Island infatti nelle ultime ore ha ricevuto numerose offese, e in merito afferma:

“Adesso facendo un discorso un po’ più ampio: ragazzi state offendendo i miei genitori, mia mamma, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Perché prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Quindi non predicate bene e razzolate male”.

