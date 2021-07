Chi è Alessandro Autera di Temptation Island 2021? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Autera, concorrente di Temptation Island 2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Alessandro Autera

Nome e Cognome: Alessandro Autera

Data di nascita: 1994

Luogo di Nascita: Milano

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Alessandro lavora nell’azienda di famiglia

Fidanzata: Jessica Mascheroni

Figli: Alessandro non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @alessandroautera

Alessandro Autera età e biografia

Scopriamo tutto quello che sappiamo sulla biografia di Alessandro Autera. Il protagonista di Temptation Island 2021 è nato nel 1994, e la sua età è dunque di 28 anni. Non sappiamo tuttavia quale sia la sua data di nascita esatta.

A essere sconosciute sono anche le informazioni circa il suo peso e la sua altezza. Quello che sappiamo però è che Alessandro lavora nell’azienda di famiglia.

Autera inoltre da ben 7 anni è fidanzato con Jessica Mascheroni. Dopo 5 anni di relazione, i due sono andati a convivere a Trezzano sul Naviglio, tuttavia da allora le cose sono profondamente cambiate.

Prima di concentrarci sulla loro storia e sull’arrivo a Temptation Island 2021, scopriamo dove poter seguire Alessandro Autera sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Alessandro: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dover poter seguire Alessandro Autera sui social, e in particolare su Instagram.

Il protagonista di Temptation Island 2021 ha un profilo, che tuttavia non è granché attivo.

Attualmente per di più Alessandro non può fare ritorno su Instagram, essendo il programma ancora in onda. Una volta terminata l’edizione, Autera, così come gli altri volti del reality, potrà tornare a usare il noto social.

Ma scopriamo ora quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Alessandro e Jessica a Temptation Island 2021.

Alessandro Autera a Temptation Island 2021

Alessandro Autera e Jessica Mascheroni come già specificato sono fidanzati da ben 7 anni. Inizialmente tra i due tutto andava a meraviglia, fino a quando due anni fa non hanno deciso di andare a convivere. Da quel momento, stando alle parole di Jessica, Alessandro è cambiato, diventando più freddo e monotono. La coppia ha così deciso di partecipare a Temptation Island 2021, e a scrivere al programma è proprio Jessica, che nel suo video di presentazione afferma:

“Ciao, sono Jessica, ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da 7 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era una persona intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte. Invece da quando siamo andati a convivere, da circa 2 anni, è diventato una persona fredda, monotona, pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Cosa facciamo? Niente. Stiamo a casa, guardiamo la tele, divano e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di fuoco, meno noia”.

A fare eco a Jessica Mascheroni è Alessandro Autera, che dal suo canto reputa di essere perfetto così com’è e a riguardo dichiara:

“Io mi sento perfetto così come sono. Non devo cambiare nulla”.

Ma cosa accadrà tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni a Temptation Island 2021? In attesa di scoprirlo, vediamo chi sono le altre coppie che partecipano al reality quest’anno.

Le coppie di Temptation Island 2021

Oltre a Jessica Mascheroni e ad Alessandro Autera, a partecipare a Temptation Island 2021 ci sono altre 5 coppie. Ecco di chi si tratta:

Ma scopriamo il percorso di Alessandro e Jessica a Temptation Island 2021.

Il percorso di Alessandro a Temptation Island

Mercoledì 30 giugno inizia ufficialmente il percorso di Alessandro Autera e di Jessica Mascheroni a Temptation Island 2021.

1° puntata: fin da subito tra i due emergono i primi problemi di coppia, e ben presto è tempo di pinnettu per Jessica. La giovane fidanzata vede infatti la giornata tipo del fidanzato nel villaggio, fatta di allenamento, vitamine, integratori e pasti specifici per mantenere la sua forma fisica e i muscoli.

La Mascheroni non rimane stupita del comportamento del suo fidanzato, essendo abituata a tutto questo. Alessandro invece ha visto lei approcciarsi a un single, ma lui ha detto di non sentirsi toccato. Durante il primo falò a Jessica è toccato un video in cui Autera pensa solo all’alimentazione e alla palestra. Successivamente lui ha parlato con gli altri fidanzati di tutto ciò che non sopporta della fidanzata.

Infine Jessica ha visto un dialogo tra le single in cui trovavano assurdo il comportamento di Alessandro Autera, che si reputa il più bel ragazzo del mondo quando in realtà non lo è. La Mascheroni si è così trovata d’accordo con le parole delle tentatrici.

2° puntata e 3° puntata : Jessica ha continuato a vedere dei video del suo fidanzato fare palestra. Inizialmente lui non ha visto alcun video ed è parso felice. Peccato che nei giorni a seguire al ragazzo è stata mostrata una clip in cui Jessica confidava di non vedere un futuro insieme a lui e di aver bisogno di trovarsi accanto a un ragazzo come Davide , uno dei single. Parole che hanno mandato su tutte le furie Alessandro , il quale ha preso a pugni ogni cosa all’interno del villaggio.



: ha continuato a vedere dei video del suo fidanzato fare palestra. Inizialmente lui non ha visto alcun video ed è parso felice. Peccato che nei giorni a seguire al ragazzo è stata mostrata una clip in cui confidava di non vedere un futuro insieme a lui e di aver bisogno di trovarsi accanto a un ragazzo come , uno dei single. Parole che hanno mandato su tutte le furie , il quale ha preso a pugni ogni cosa all’interno del villaggio. 4° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

