1 La foto di Alessandro Basciano da bambino

Alessandro Basciano è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e lo abbiamo visto preso da alcune suo compagne di percorso. Prima di entrare in questo argomento, però, vi siete mai chiesti come fosse il gieffino da piccolo? Sappiamo che ha una sorella che si chiama Giorgia Nicole ed è molto amico dell’influencer Amedeo Venza.

Proprio grazie a quest’ultimo, infatti, abbiamo l’opportunità di vedere com’era da bambino tramite le sue Stories Instagram. Venza, infatti, ha fotografato una foto in cui si vede Basciano in lacrime e il commento ironico: “La faccia di ale davanti a certo commenti… PS: è lui da piccolo, Nino D’Angelo junior“, prendendo quindi in giro scherzosamente il taglio di capelli che aveva. Lo avreste mai riconosciuto? Fatecelo sapere!

Nel frattempo, come anticipavamo poc’anzi, Alessandro Basciano, ormai cresciuto, da quando è entrato nella casa è sempre sembrato un po’ indeciso su chi gli piaceva di più tra Soleil, Sophie e Jessica. Con la prima ha tentato un approccio, ma pare che lei gli abbia dato il due di picche nonostante comunque ci sia stato un avvicinamento. Il bacio, alla fine, c’è stato con la Codegoni e ora i due passano diverso tempo insieme. Storia diversa, invece, per quanto riguarda Jessica. Quest’ultima, infatti, ha detto di essersi sentita presa in giro dal concorrente:

Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro.

