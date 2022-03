1 Alessandro Basciano vs Nathaly Caldonazzo

Poche ore fa, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6, c’è stata una durissima lite tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo da giorni si parla di una presunta grave frase che avrebbe pronunciato l’attrice, che avrebbe sentito proprio l’ex tentatore. La scorsa settimana così Alfonso Signorini ha fatto sapere che gli autori avrebbero cercato il video in questione, per scoprire dunque la verità. Ieri sera però il conduttore ha annunciato che il filmato non esiste, e che dunque Nathaly non avrebbe mai pronunciato le presunte parole riferite da Alessandro. A quel punto però Basciano ha continuato a insistere, affermando di essere certo di quanto sentito, e tra i due è scoppiata la lite. Durante la pausa pubblicitaria però i toni si sono scaldati, e così l’ex tentatore ha minacciato di diffidare la Caldonazzo. Queste le sue parole:

“Le diffide partono qua. Ti giuro che faccio uscire tutto, a costo di perdere tutto quello che ho, faccio uscire quel video. Ma chi sei, ma chi ti conosce”.

Immediata la replica di Nathaly Caldonazzo ad Alessandro Basciano, che a sua volta infuriata ha affermato:

“La diffida la faccio partire io per la calunnia che dici tu. Ci hanno pensato gli autori e non c’è nulla. Stai facendo la parte del ridicolo. Come quando urli alla donna tua e non ti regoli. Non ti devi permettere di parlare di me, ma chi sei tu”.

I Vipponi nel mentre, quando i toni si sono scaldati ancora di più, hanno separato Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo e hanno invitato i due a mantenere la calma. Ma cosa accadrà adesso che entrambi hanno lasciato la casa? Tra i due ci sarà un chiarimento? In queste ore intanto ad attaccare Basciano è stato anche Fabrizio Corona. Rivediamo cosa è accaduto.