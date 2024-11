Arrivano indiscrezioni direttamente da uno degli amici più stretti di Alessandro Basciano secondo cui l’ex gieffino sarebbe stato scarcerato. Ecco cosa sappiamo e quali sono le ultime novità su tutta la vicenda che coinvolge anche Sophie Codegoni.

Un amico di Alessandro Basciano rivela che sarebbe stato scarcerato

Giovedì sera Alessandro Basciano è stato arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, nonché madre di sua figlia Celine. Secondo quanto riportato dai giornali, l’influencer lo avrebbe querelato tempo fa e si sarebbe proceduto d’ufficio nonostante il successivo ritiro della querela. A tal proposito sono stati anche resi noti i verbali della gip di Milano.

Basciano è stato quindi portato presso il carcere di San Vittore e qui vi sarebbe rimasto fino ad oggi. Sì perché a quanto pare sarebbe stato scarcerato poco fa. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono notizie ufficiali, ma solo la dichiarazioni a mezzo social di un suo stretto amico: l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Venza, sul suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato una foto di lui e Alessandro Basciano. E nel post che l’accompagna ha scritto: “Ale è ritornato! Io (come spero tutti quanti) ho sempre creduto nella giustizia! E chi sbaglia DEVE PAGARE! Ma bisogna sempre dare una seconda possibilità finché si è in tempo! E soprattutto bisogna sempre andare a fondo. Sottolineando che saremo sempre dalla aprte di chi subisce e spero che Sophie possa ritrovare la sua serenità! Ora corri a riabbracciare i tuoi bambini”.

Poco dopo questo post è stato rimosso, a quanto pare a causa di molti commenti negativi che Venza avrebbe ricevuto. Infatti lui stesso ha spiegato il motivo per cui ha tolto tutto scrivendo nelle storie: “Come al solito molti non avete capito nulla di quel post! L’ho tolto perché davanti a queste cose come ho sempre detto bisogna TACERE! E sono il primo a farlo!”.

Noi comunque attendiamo ufficialità riguardo la scarcerazione di Alessandro Basciano e ulteriori informazioni riguardo tutto quello che sta accadendo.