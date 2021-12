1 Alessandro Basciano scopre che Jessica l’ha nominato

Le ultime nomination hanno creato scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip 6. In particolare a non aver preso granché bene il televoto è Alessandro Basciano, che si trova così a sfidarsi con Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Mentre gli altri 3 stanno provando ad accettare di buon grado la decisione degli altri vipponi, all’ex tentatore pare non sia andata proprio giù.

Dopo la discussione con Gianmaria Antinolfi (tra le persone che hanno fatto il nome di Alessandro Basciano), il palestrato genovese ha scoperto che anche Jessica Selassié l’ha nominato. La Princess aveva confidato di provare interesse per lui, il quale però ha puntato gli occhi prima su Soleil, poi su Sophie, facendo rimaner male Jessica.

Proprio la Selassié per questo ha avuto uno scontro con Sophie Codegoni. Quest’ultima, inizialmente, gli aveva detto di non voler ferire la sensibilità di Gianmaria (che aveva appena lasciato) e la sua dato che sono amiche. Ma le cose sono andate diversamente ed è così che è nata la nomination: “Per non essere mai scontata nomino Alessandro”, ha rivelato Jessica interpellata da Alfonso Signorini.

Jessica nomina Alessandro

E non è finita qui. Alessandro Basciano nella giornata di ieri ha scoperto in un modo bislacco che Jessica Selassié l’ha nominato. Tutto è nato da dei fan che, fuori la Casa del GF Vip, gli hanno dato la notizia: “Mi hanno urlato così, ah dici che sono stato fortunato! Per me meglio, perché così se rimango ho la strada spianata e inizio a giocare, altrimenti me la prendo in quel posto”, ha spiegato Basciano parlando con Davide Silvestri.

Alessandro nero dopo le urla di oggi e la rivelazione sulla nomination di Jessica 😅

Alessandro nero dopo le urla di oggi e la rivelazione sulla nomination di Jessica

"Se rimango inizio a giocare, altrimenti me la prendo in quel posto"

Per tutta la giornata Alessandro Basciano ha lanciato frecciatine a Jessica Selassié. Lei, a sua volta, ha capito solo in un secondo momento il motivo di questo astio. Intanto a dare conferma di quanto urlato dai fan ci ha pensato Sophie Codegoni. Ritrovatasi con Alessandro nell’antibagno l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che è tutto vero. Sophie ha spiegato anche il perché la sua amica ha fatto questa scelta…

Sophie da la conferma ad Alessandro che Jessica l'ha nominato rivelandone pure il motivo.

E anche questa volta chi aveva ragione?

"L'amicizia prima di tutto" 😅😉#gfvip pic.twitter.com/FUdRGaaRnK — Catia (@catiuz92) December 30, 2021

Questa dunque la posizione di Alessandro Basciano, seccato dall’atteggiamento di Jessica Selassié. Ma la Princess in tutto questo?