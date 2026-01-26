Ale Basciano: dalla TV alla conquista dei club mondiali

Dimenticate lo stereotipo del personaggio televisivo che si improvvisa DJ per cavalcare l’onda della notorietà. Incontrare Ale Basciano, 36 anni, significa scontrarsi con una realtà diversa: quella di un artista che sta conquistando le piste internazionali a colpi di tecnica e umiltà, lontano dal clamore del gossip italiano. A Novella 2000, racconta: «Quando salgo in consolle, il mio obiettivo non è suonare ciò che piace a me, ma far scatenare chi ho di fronte», esordisce Ale. «Non mi interessa stare al centro della scena a tutti i costi. Anzi, amo aprire i set dei grandi DJ internazionali: da ognuno di loro cerco di “rubare” un segreto, un movimento, un’intuizione».

Un successo che parla straniero

I numeri parlano chiaro: 500 date negli ultimi cinque anni. Con una media di oltre due set a settimana, Basciano non si ferma mai. Se in Italia è ormai una garanzia, la vera sorpresa è il suo exploit all’estero: 140 tappe internazionali, dai palchi dell’Ultra Europe in Croazia fino alle consolle condivise con giganti come Steve Aoki, Alok e Kaskade. «C’è una differenza sostanziale tra il pubblico italiano e quello estero», ci rivela Ale. «In Italia oggi è difficile far ballare davvero i ragazzi; spesso preferiscono cantare le hit del momento. All’estero, invece, si lasciano trasportare dal ritmo puro».

Le radici e il “sogno americano”

Il legame di Ale con la musica elettronica non è un colpo di fulmine recente, ma una passione che affonda le radici nel passato. «Ho iniziato a suonare mentre facevo il calciatore. Ero follemente innamorato dell’hard style, un genere che oggi rivive nell’hard techno che tanto piace ai giovani. Il mio background si è formato tra le notti in Versilia, ascoltando leggende come Joy Kitikonti, Ricky Le Roy e Maurizio Benedetta, con l’energia inconfondibile di Franchino». Oggi quel percorso lo ha portato a firmare con un’agenzia di rilievo internazionale e a calcare i palchi dei club americani più esclusivi. «I risultati arrivano un passo alla volta. Recentemente ho aperto il set di Simone De Jano (Meduza). È stato divertente: lui non sapeva chi fossi e all’inizio mi parlava in inglese. Solo dopo abbiamo scoperto di essere “paesani”».

Alessandro Basciano e quel bacio per ricominciare… dopo il caos

Alessandro Basciano, intanto, ha deciso di riprendersi la scena per motivi decisamente più dolci. L’ex protagonista del Grande Fratello e di Uomini e Donne ha scelto il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio inequivocabile: la storia con Sophie Codegoni è definitivamente un capitolo chiuso. Lo scatto pubblicato parla chiaro: un bacio con Ginevra Milia, sigillato da un cuore rosso. Nessun comunicato stampa, nessuna intervista esclusiva, solo la verità nuda e cruda dei social che ha fatto immediatamente impazzire i fan (e anche qualche hater).

Ginevra Milia: la nuova fiamma tra mistero e somiglianze

Ma chi è la donna che ha riportato il sorriso sul volto di Basciano? Di Ginevra Milia si sa ancora poco, ma quel poco basta a scatenare il gossip. Palermitana di origine ma milanese d’adozione, Ginevra è un’influencer che naviga tra viaggi di lusso, tatuaggi e un amore smisurato per il suo bassotto. La voce che però corre più veloce sul web riguarda un dettaglio estetico che non è passato inosservato ai follower più attenti: in molti hanno sottolineato una somiglianza quasi incredibile tra lei e Sophie Codegoni. Capelli biondi, lineamenti decisi e quello stile glamour che sembra essere la scintilla perfetta delle donne che fanno perdere la testa a Basciano.

Da Ibiza al debutto ufficiale: una storia nata nell’ombra

Nonostante la conferma sia arrivata solo ora, sembra che il legame tra i due non sia proprio un colpo di fulmine dell’ultima ora. Le indiscrezioni parlano di una frequentazione iniziata già durante la scorsa estate, probabilmente tra le spiagge di Ibiza, dove Alessandro passa gran parte del suo tempo per lavoro. I due avrebbero deciso di procedere con i piedi di piombo, vivendo i primi mesi lontano dalle luci della ribalta, forse proprio per tutelare la serenità di Alessandro dopo il periodo burrascoso vissuto sotto l’occhio del ciclone. Ora che i tempi sono maturi, la coppia ha deciso di non nascondersi più.

Il web si divide: tra auguri e nuove polemiche

Come ogni mossa di Basciano, anche questo bacio ha creato due fazioni. Da una parte ci sono i sostenitori dell’imprenditore, felici di vederlo finalmente sereno e innamorato; dall’altra i fan dei “Basciagoni”, che ancora speravano in un ritorno di fiamma con Sophie e che guardano con scetticismo a questa nuova unione. Tra commenti al vetriolo e auguri di cuore, la certezza è una sola: Alessandro ha trovato la sua nuova complice e, a giudicare dalle immagini, sembra intenzionato a fare sul serio. Resta solo da vedere se questa volta sarà la volta buona per un amore lontano dalle aule di tribunale.

