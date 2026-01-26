Ha interpretato diversi personaggi in carriera, alcuni di essi amatissimi anche in Italia, come Farah di Io sono Farah. Sapete tutto ma proprio tutto su Demet Ozdemir, la famosa attrice turca? Ecco qui una scheda con tutte le curiosità sul suo conto come età, altezza, fidanzato, vita privata, carriera con film e serie TV e dove seguirla su Instagram.

Chi è Demet Ozdemir

Nome e Cognome: Demet Ozdemir (in turco Demet Özdemir)

Data di nascita: 26 febbraio 1992

Luogo di nascita: İzmit (Turchia)

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri circa

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice e ballerina

Fidanzato: Demet è fidanzata con Kadir Güneş

Figli: Demet non ha figli

Profilo Instagram: @demetozdemir

Demet Ozdemir età, altezza e biografia

Come si chiama l’attrice che interpreta Farah in Io sono Farah? Quanti anni ha e dov’è nata? Lei è l’attrice e ballerina Demet Ozdemir, nata il 26 febbraio 1992 a İzmit, nella provincia turca di Kocaeli. La sua età è di 33 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza corrisponde all’incirca a 1 metro e 70 centimetri.

Cosa conosciamo ancora della sua biografia? I suoi genitori sono Ayşen Şener e Sinan Özdemir. Demet è la più giovane di tre fratelli: ha un fratello di nome Volkan e una sorella, Derya. Da parte di madre, ha origini bulgare: la nonna faceva parte della minoranza turca in Bulgaria e, insieme al fratello (prozio di Demet), emigrò in Germania.

Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando aveva appena sette anni, Demet si è trasferita a Istanbul insieme alla madre e ai suoi fratelli, dove ha poi iniziato a coltivare la sua passione per la danza. Poi dopo aver coltivato questa passione ha studiato recitazione diventando un’attrice di enorme successo.

Vita privata

Ed eccoci con la vita privata dell’attrice, da sempre al centro dell’attenzione mediatica.

Nel febbraio 2021 ha reso pubblica la sua relazione con l’attore e cantante Oğuzhan Koç. Dopo poco più di un anno, nel giugno 2022, i due hanno festeggiato il fidanzamento ufficiale. Poi sono convolati a nozze il 28 agosto dello stesso anno. Tuttavia, il matrimonio è giunto al termine l’8 maggio 2023 con la separazione ufficiale.

Perché è finito il matrimonio di Demet Ozdemir? Da tempo si vociferava la rottura, confermata poi da lei e il suo ex marito in un comunicato: “È vero che non siamo riusciti a far funzionare il nostro matrimonio e abbiamo deciso di divorziare”.

Chi è il nuovo fidanzato di Demet Ozdemir? A partire dal dicembre 2023, ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Kadir Güneş.

Dove seguire Demet Ozdemir Farah di Io sono Farah: Instagram e social

Su Instagram c’è la possibilità di seguire l’attrice attraverso il suo account ufficiale, spesso aggiornato da scatti e video inerenti ai suoi progetti lavorativi, ma anche a momenti di vita privata.

Oltre alla sua bellezza e al seguito sui social, Demet Ozdemir continua a conquistare fan in tutto il mondo grazie a una carriera costruita con passione, impegno e una costante voglia di mettersi alla prova in ruoli sempre diversi. E a proposito di questo andiamo a scoprire qualcosa di più….

Carriera

Demet Ozdemir ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo entrando a far parte del corpo di ballo della cantante Bengü. Poi si è unita al gruppo di ballerini Efes Kızları, tra i più noti nel panorama musicale turco.

Il suo talento l’ha portata anche nei videoclip musicali, comparendo in “Ateş Et Ve Unut” del celebre cantante Mustafa Sandal. Successivamente in “Hodri Meydan” di Bengü. Questo l’ha portata ad affermarsi come un volto emergente nel mondo dello spettacolo per poi concentrarsi sulla recitazione.

Ha una carriera che spazia dalla commedia romantica al dramma, dal cinema alle piattaforme digitali. Demet Ozdemir si è imposta come una delle interpreti più complete e seguite della scena turca contemporanea. Amatissima ha saputo conquistare il pubblico del piccolo e grande schermo.

In TV nel 2013 l’abbiamo vista con la serie Sana Bir Sır Vereceğim, dove ha debuttato nel ruolo di protagonista, facendo subito parlare di sé. L’anno successivo è apparsa in La ragazza e l’ufficiale (Kurt Seyit ve Şura), mentre nel 2015 è tornata nei panni romantici in Çilek Kokusu, accanto ad altri volti noti della TV turca.

Il successo si è consolidato con No: 309 (2016-2017), dove ha mostrato il suo talento comico e la sua naturalezza nei ruoli brillanti. Ma la vera popolarità internazionale è arrivata tra il 2018 e il 2019 con DayDreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kuş), in cui ha interpretato l’indimenticabile Sanem Aydın, al fianco di Can Yaman. Nel 2019 ha dato una svolta più drammatica alla sua carriera con My Home My Destiny (Doğduğun Ev Kaderindir), durata fino al 2021. Sempre nel 2020 è apparsa anche in un episodio di Kırmızı Oda, serie antologica che affronta tematiche psicologiche.

Nel 2022 è stata protagonista della miniserie Atto d’infedeltà (Dünyayla Benim Aramda) e ha debuttato al cinema con Tattiche d’amore (Aşk Taktikleri), una commedia romantica distribuita su Netflix che ha riscosso un grande successo di pubblico. Il film ha avuto un sequel, Tattiche d’amore 2 (Aşk Taktikleri 2), uscito nel 2023. Sempre nel 2023, Demet Ozdemir è tornata in TV come protagonista assoluta della serie Io sono Farah (Adım Farah), che le ha permesso di esplorare un personaggio intenso e complesso.

Il 2025 si preannuncia come un anno importante per l’attrice: tornerà sul piccolo schermo con la nuova serie Eşref Rüya e sarà anche al cinema con Cinlerin Düğünü, un film che promette di mostrarla in una veste del tutto inedita.

Nel corso degli anni, ha partecipato anche a film come Tut Sözünü (2014) e Sen Kiminle Dans Ediyorsun (2017), dimostrando grande versatilità anche sul grande schermo.

Tutti questi progetti le hanno permesso anche di essere volto di spot pubblicitari ma anche di vincere importantissimi premi.

Programmi TV

Negli anni è stata guest star anche di diversi programmi televisivi, come:

Tolgshow (2018), O Ses Türkiye (2018, 2021), Çok Güzel Hareketler 2 (2021), İbrahim Selim ile Bu Gece (2022), Müge Anlı ile Tatlı Sert (2024).

Film e serie TV con Demet Ozdemir

Ricordate tutti i film e serie TV con Demet Ozdemir disponibili in italiano in diverse piattaforme streaming?

Ecco un breve recap delle pellicole: Tut Sözünü (2014), Sen Kiminle Dans Ediyorsun (2017), Tattiche d’amore (Aşk Taktikleri) (2022), Tattiche d’amore 2 (Aşk Taktikleri 2) (2023), Cinlerin Düğünü (2025).

Tra le serie televisive invece: Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014), La ragazza e l’ufficiale (Kurt Seyit ve Şura) (2014), Çilek Kokusu (2015), No: 309 (2016-2017), DayDreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kuş) (2018-2019), My Home My Destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) (2019-2021), Kırmızı Oda (2020), Atto d’infedeltà (Dünyayla Benim Aramda) (2022), Io sono Farah (Adım Farah) (2023), Eşref Rüya (2025).

Tattiche d’amore

L’11 febbraio 2022 è uscito su Netflix il film Tattiche d’amore (Aşk Taktikleri). In questa commedia romantica, ha interpretato il ruolo principale di Aslı Yıldırım, recitando al fianco dell’attore Şükrü Özyıldız.

La pellicola ha anche un secondo capitolo presente sempre nella medesima piattaforma.

La ragazza e l’ufficiale

Per 21 episodi Demet Ozdemir è stata protagonista anche della serie La ragazza e l’ufficiale, nota anche nel nostro Paese. Nel cast, tra i tanti, l’attore Kıvanç Tatlıtuğ.

Daydreamer – Le ali del sogno

Altro grande successo in carriera per Demet Ozdemir, come detto, è arrivato quando ha interpretato il personaggio di Sanem in Daydreamer – Le ali del sogno. Al suo fianco anche l’attore Can Yaman. La serie ha dato ulteriore successo e fama ai due anche in Italia!

Per quanto riguarda le ultime notizie oggi su Can Yaman e Demet Ozdemir e come sono i rapporti oggi, che come detto hanno lavorato insieme in Daydreamer, è possibile consultare il web e i loro social.

Qualcuno si è domandato anche perché Can Yaman non era presente al matrimonio di Demet. L’attore probabilmente all’epoca non ha presenziato per impegni lavorativi. Oggi chi è la nuova fidanzata di Can Yaman nella vita reale? Lei è Sara Bluma.

My Home My Destiny

Un’altra serie di successo trasmessa anche da Mediaset in Italia è My Home My Destiny dove Demet Ozdemir ha condiviso il set con attori come İbrahim Çelikkol ed Engin Öztürk.

Io sono Farah

Nel 2023 ha vestito i panni della protagonista Farah Erşadi nella serie televisiva Io sono Farah (Adım Farah), trasmessa su Fox, recitando al fianco dell’attore Engin Akyürek. Dal 28 luglio 2025 è una delle serie del palinsesto Mediaset.