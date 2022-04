1 Incendio a L’Isola dei Famosi

In attesa della puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi procede l’avventura dei nostri naufraghi (compresi i membri di Playa Sgamada), divisi in due squadre Tiburón e Cucaracha. I primi che hanno vinto la prova durante la scorsa puntata hanno ricevuto delle laute ricompense, a partire dal cibo per passare al fuoco. Ma c’è stato un piccolo intoppo.

Questo perché una delle componenti del gruppo, parliamo di Estefania Bernal, è stata protagonista di un episodio che ha portato a una penitenza per aver trasgredito la regola di non comunicare con la tribù avversaria: “Per questo motivo lo spirito dell’isola spegnerà per 24 ore il fuoco dell’accampamento dei Tiburon”. Questa la decisione della produzione de L’Isola dei Famosi, che ha creato qualche malumore e discussione all’interno del team.

Passate le 24 ore, come spiegato nella nota ufficiale, è decaduta la punizione e dunque la squadra Tiburón ha riavuto nuovamente il fuoco. Momento importante per tutti, che hanno festeggiato per la bella notizia. Improvvisamente però, come mostrato dal daytime di questo pomeriggio de L’Isola dei Famosi, il paravento (fatto con delle palme secche e della legna) che serve per non far spegnere la fiamma è andato a fuoco, creando un incendio.

Jeremias Rodriguez ha commentato dicendo che aveva avvisato i suoi compagni di non prendere paletti piccoli. Tutti sono rimasti attoniti davanti al piccolo incendio, mentre dall’altra parte Guendalina Tavassi si è lasciata scappare una risata, come a sottolineare che il karma li abbia puniti: “Vedi? Si lamentavano che non avevano il fuoco”. Alcuni dei naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno cercato di correre ai ripari, ma ormai era troppo tardi. C’è chi ha provato poi a sdrammatizzare. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

I concorrenti della Tribù Tiburón de L’Isola dei Famosi sono dunque costretti a trovare una soluzione. Le news sul programma non sono finite qui…