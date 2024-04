Alessandro Borghi senza filtri a Belve: “Ossessionato dal sesso. Con un uomo? Mai dire mai” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Aprile 2024

Belve

Durante l’intervista a Belve Alessandro Borghi parlerà del suo rapporto con il tema dell’omosessualità e rivelerà se ha mai avuto una relazione con un altro uomo. Ecco tutto quello che ci rivelano le anticipazioni.

La rivelazione di Alessandro Borghi a Belve

Questa sera, in occasione della seconda puntata di Belve, tra gli ospiti vedremo Francesca Cipriani, Alessandro Borghi e Fedez. Il rapper, come sappiamo dalle anticipazioni, parlerà di diversi argomenti come i motivi che hanno portato alla crisi con Chiara Ferragni e del tentato suicidio quando era molto giovane.

Ma anche l’attore affronterà alcuni temi particolari, come per esempio il suo rapporto con il sesso e l’omosessualità. Per quanto riguarda la prima questione ha affermato: “Mi piace tanto, io ho un pensiero fisso. Ci penso ogni sei pensieri, almeno uno all’ora“. Ha scherzato molto con Francesca Fagnani fino ad arrivare alla domanda “ha mai avuto una storia o un innamoramento con un uomo?“.

Dal video qui sotto possiamo ascoltare la risposta di Alessandro Borghi, il quale ammette di non avere mai avuto una relazione con un altra persona del suo stesso sesso. Tuttavia l’affetto che prova per certi suoi amici potrebbe essere riconducibile a una specie di innamoramento:

“Secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’amicizia ha un posto centrale nella mia vita e spesso quella cosa mi sfugge. L’amore che provo per alcuni amici è qualcosa che arriva al livello dell’innamoramento”.

Sempre facendo una battuta Alessandro Borghi ha quindi concluso: “Poi non so, non siamo mai andati a letto però mai dire mai“. Non ci resta che aspettare per capire di cos’altro si parlerà nella puntata di questa sera di Belve. Sicuramente il terzetto scelto dalla Fagnani per la puntata di questa sera ha messo in trepidante attesa tutti gli spettatori.

In molti infatti sono pronti a scoprire qualche curiosità in più su Borghi, a ridere con Francesca Cipriani e a carpire alcuni maggiori dettagli sulla crisi di Fedez e Chiara Ferragni.