Chi è Alessandro Carnevale? Età, fidanzata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Carnevale, professore de Il Collegio, dall’età, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Alessandro Carnevale

Nome e Cognome: Alessandro Carnevale

Data di nascita: 1 Febbraio 1992

Luogo di Nascita: Bragno (Savona)

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: artista e professore

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @alessandro__carnevale

Alessandro Carnevale età e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Alessandro Carnevale?

Il professore de Il Collegio è nato il 1 Febbraio 1992 a Bragno, in provincia di Savona, dove è cresciuto. In molti si chiedono quale sia la sua età. Il professor Carnevale ha 29 anni. Non abbiamo informazioni nemmeno per quel che riguarda altezza e peso.

Della sua biografia sappiamo che fin da bambino è stato appassionato d’arte.

Vita privata: fidanzata

Cosa conosciamo invece della vita privata di Alessandro Carnevale? In molti si chiedono anche se Alessandro abbia o meno una fidanzata.

Tuttavia non ci è dato sapere se il docente abbia una relazione o se invece sia single. L’insegnante è infatti molto riservato e tiene particolarmente alla sua privacy.

Dove seguire Alessandro Carnevale: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto e connessi con Alessandro Carnevale, non devono far altro che recarsi sulla pagina ufficiale Instagram del professore de Il Collegio e seguirlo.

Il docente di arte è già apprezzato da migliaia di followers, e condivide con i fan tutti gli scatti più belli della sua quotidianità.

Carriera

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico Martini di Savona, ha avuto modo di trasformare questo amore in un lavoro vero e proprio. Non tutti sanno che Alessandro Carnevale de Il Collegio ha una fama internazionale.

Carnevale è stato infatti inserito nella lista dei 500 artisti emergenti più interessanti al mondo all’Art People Gallery di San Francisco. Oltretutto ha frequentato anche frequentato l’accademia Albertina di Belle Arti di Torino, seguendo i corsi di scultura e di grafica d’arte e ne ha conseguito la Laurea.

Andrea Carnevale a Il Collegio

Prima di dedicarsi a tempo pieno al ruolo di insegnante, Alessandro Carnevale ha pubblicato anche un libro, dal titolo Aurore Vernice. Nel 2019 però arriva per lui una vera e propria svolta.

L’artista viene infatti scelto per entrare a far parte della quarta stagione de Il Collegio, dove ricopre il ruolo di professore di arte. Il docu-reality di Ra 2 è attualmente in onda sul piccolo schermo, e come sempre sta ottenendo un enorme successo.

Il professore viene confermato anche per la quinta e sesta edizione. A ricoprire il ruolo di voce narrante è Giancarlo Magalli, che settimana dopo settimana ci racconta tutto ciò che accade all’interno del programma, mostrandoci il percorso degli alunni.

In questo 2021 i concorrenti dovranno vivere in un Collegio del 1977, adeguandosi alle difficoltà e alla problematiche del tempo. Come si relazioneranno i protagonisti alla trasmissione? Senza dubbio al guida di Alessandro potrà rendere più piacevole la permanenza all’interno del reality.

