Alessandro Cattelan ha chiamato in diretta la ragazza che per sbaglio ha comprato i biglietti per il suo show, ma voleva quelli di Lady Gaga

In diretta a Radio Deejay, questa mattina Alessandro Cattelan ha chiamato una delle due ragazze che, nel tentativo di acquistare due biglietti per il tour di Lady Gaga, hanno comprato quelli per il suo spettacolo Benvenuto nell’AI.

Alessandro Cattelan “scambiato” per Lady Gaga

Alessandro Cattelan non perde mai l’occasione di scherzare con il suo pubblico, e questa mattina ha dato prova del suo spirito ironico con un’inaspettata telefonata in diretta su Radio Deejay.

Il conduttore ha chiamato a Alessandra, che con l’amica Ambra, è stata protagonista di un piccolo equivoco diventato semi-virale in questi ultimi giorni.

Nel tentativo di acquistare i biglietti per la tappa milanese del nuovo tour di Lady Gaga, le ragazze hanno inspiegabilmente finito per comprare due biglietti per Benvenuto nell’AI, lo spettacolo teatrale di Cattelan a Napoli il 19 ottobre.

L’errore è diventato di dominio pubblico due giorni fa, quando Alessandra ha condiviso l’accaduto sui social, attirando anche l’attenzione dello stesso Cattelan. Il conduttore non ha perso tempo a commentare ironicamente la situazione.

Alessandro Cattelan Instagram Story

Non solo: per trasformare questa piccola disavventura in un’esperienza divertente (e perché no, approfittare della pubblicità involontaria), Cattelan ha invitato le due a salire sul palco durante il suo spettacolo, dato che ormai i biglietti li avevano comprati.

Dopo aver raccontato l’episodio anche nella puntata di Stasera c’è Cattelan, facendo i nomi delle due ragazze, il conduttore ha deciso di contattarle direttamente e di invitarle in radio.

Questa mattina, solo Alessandra ha potuto rispondere all’appello e, durante la chiacchierata telefonica in diretta, la ragazza ha confermato che lei e Ambra saranno effettivamente presenti allo show di Napoli.

Alessandro Cattelan ha rinnovato l’invito a salire sul palco e, per rendere il tutto ancora più memorabile, si sono accordati per esibirsi insieme sulle note di Alejandro di Lady Gaga.

Ecco la chiamata intera. Buon divertimento (mio dio che vergogna scusate sono imbarazzante non so parlare) pic.twitter.com/zC96JLR9Rv — Ale ◟̽◞̽ LOUIS NOTICED ME (@GVCCILOUIS) April 2, 2025

Insomma, da una semplice disavventura è nata un’occasione unica per Alessandra e Ambra, che non solo assisteranno allo spettacolo di Cattelan, ma ne diventeranno anche protagoniste. E chissà, magari riusciranno anche a vedere Lady Gaga la sera seguente…