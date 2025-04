Patrocinato dall’assessorato al turismo del Comune di Napoli, il Premio Malafemmena giunge quest’anno alla ventunesima edizione.

Torna il Premio Malafemmena

Nel cuore di Napoli, città di arte e passione, l’11 giugno 2025 torna il Premio Malafemmena, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze dello spettacolo, della cultura, della medicina e dell’imprenditoria. Un evento che, nel ricordo di Totò, celebra le personalità che, con talento e visione, hanno contribuito a valorizzare il patrimonio artistico napoletano e non solo.

Patrocinato dall’assessorato al turismo di Napoli la premiazione con cena di gran galà si terrà il giorno 11 giugno nella suggestiva location “Villa Cilento” a Posillipo. Ideatrice e “anima” dell’evento è come sempre la giornalista Barbara Carere, supportata anche quest’anno dal marito, l’ex calciatore Giuseppe Della Corte.

Iniziano a trapelare i nomi dei premiati di questa ventunesima edizione del Premio Malafemmena: giornalista e scrittore Roberto Alessi, volto noto della tv e direttore di Novella 2000, l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale e per la musica sarà premiato il talentuoso cantautore Aka7even.

L’edizione 2025 vedrà un testimonial d’eccezione: il celebre sassofonista Steve Norman, noto come membro degli Spandau Ballet che come l’anno scorso, ricevuto dai Duran Duran, danno quel tocco di internazionalità al premio. Momenti centrali della kemesse saranno anche l’omaggio alla carriera del regista e sceneggiatore e oggi anche scrittore, Enrico Vanzina, e il premio speciale che sarà conferito allo scrittore Maurizio De Giovanni.

«Ogni anno il nostro obiettivo è quello di estendere la notorietà e il prestigio del premio e della napoletanità anche oltre regione – confida la Carere – e anche quest’anno, con i celebri nomi che abbiamo scelto, credo che ci siamo riusciti alla perfezione. La mia gioia è stata quando Steve e la compagna Sabrina hanno espresso il desiderio di restare qualche giorno con noi a Napoli per visitarla. È proprio questo il nostro obiettivo principale – continua Carere – far conoscere la nostra arte, il nostro folklore invitando nella nostra magnifica città, personaggi illustri di altre città italiane e non solo. Ringrazio l’assessore al Turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato, sempre attenta promotrice di eventi importanti volti a valorizzare il nostro territorio in chiave turismo».

La cena di gran galà del Premio Malafemmena sarà preceduta dalla conferenza stampa che si terrà a palazzo San Giacomo il giorno 10 giugno alle ore 12.