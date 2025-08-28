A Unomattina Estate Alessandro Greco ha interrotto il suo spazio culturale dicendo “Scusate, la rifacciamo da capo”, facendo oscurare il video e riavviare la scena. L’episodio ha generato dubbi sulla diretta, ma Greco ha chiarito su X, per poi sdrammatizzare con ironia.

Alessandro Greco interrompe Unomattina Estate

Durante una recente puntata di Unomattina Estate, condotta da Alessandro Greco, si è verificato un momento inaspettato che ha subito acceso il dibattito online. L’episodio, diventato virale in pochi minuti, ha sollevato dubbi sull’effettiva “diretta” del programma.

Tutto è cominciato quando Domenico Marocchi, dopo aver chiuso lo spazio musicale, ha passato la linea ad Alessandro Greco per il consueto appuntamento culturale ‘Libri da mangiare’. Ma qualcosa, evidentemente, non ha convinto il conduttore. Pochi secondi dopo l’inizio del suo intervento, si è fermato bruscamente e ha detto: “Scusate, la rifacciamo da capo. Evidentemente so’ arrivato”.

A quel punto, la trasmissione ha subito una sospensione anomala: lo schermo è diventato nero per qualche secondo, poi il blocco è ripartito da capo, come se nulla fosse accaduto.

Il momento non è sfuggito all’occhio degli utenti e l’account @seelallero, creator molto attento a ciò che accade in TV, che ha condiviso la clip su X. Il video ha immediatamente generato curiosità e polemiche, con molti utenti che si sono chiesti se la trasmissione fosse davvero in diretta.

A mettere fine alle speculazioni ci ha pensato lo stesso Alessandro Greco, che ha scelto di rispondere direttamente sui social, con un tono semplice e diretto: “Non ero convinto, ho deciso di ricominciare. Può succedere pure in diretta, no?”, per poi scherzarci su come vedete negli screen.

Le risposte di Alessandro Greco su X

A fine puntata, Greco ha saputo affrontare la situazione con leggerezza, tornando sull’episodio con un pizzico di ironia. Rivolgendosi alla co-conduttrice Carolina Rey, ha scherzato: “La vorrei rifare”, strappando un sorriso e trasformando l’imbarazzo iniziale in un momento di spontaneità che ha conquistato il pubblico.