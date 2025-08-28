Mirko Brunetti ha reagito duramente a continui gossip e false notizie sulla sua storia con Silvia Ghio e sul suo conto. Per tale ragione in un video è non solo intervenuto per rispondere, ma ha anche annunciato azioni legali.

Mirko Brunetti annuncia azioni legali

Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti ha deciso di interrompere il silenzio e affrontare pubblicamente le numerose speculazioni che lo vedono al centro del gossip. Soprattutto riguardo alla relazione con la fidanzata Silvia Ghio, su cui si sarebbe fantasticato anche troppo nonostante i due siano felici.

Tuttavia, i malintesi non si sono fermati. Via via, infatti, si sono fatti più gravi. Molti hanno insinuato che Mirko Brunetti fosse ancora coinvolto con la sua ex, Perla Vatiero, anche durante l’inizio della relazione con Silvia. La situazione è degenerata e ha spinto l’ex gieffino ad agire.

Nel filmato pubblicato sul suo profilo Instagram (che potete ascoltare qui sotto), Mirko Brunetti ha usato parole chiare: “Ho deciso di fare questo video perché molte persone non conoscono la parola basta. Sono stato in silenzio per un anno intero. Non ho voluto difendermi sui social perché l’ho fatto attraverso vie legali… ma oggi sono costretto a fare questo video.”

Ha ribadito che si è difeso per vie legali, lontano dai social, ma che il continuo reiterarsi di false accuse lo ha costretto a rompere il silenzio: “C’è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori… Non sanno che c’è una nettezza tra diritto di critica, diffamazione, calunnia e stalking.”

Successivamente, ha ricordato che è trascorso un anno dalla fine della sua relazione precedente e che nessuno dovrebbe sentirsi autorizzato a interferire: “Chiunque, anche se esposto mediaticamente, ha il diritto di vivere la propria vita… nessuno può entrare nella vita di un altro per gioco o per frustrazione.”

Mirko Brunetti ha poi rivolto un messaggio anche ai colleghi nel settore: “Credo ci sia un momento in cui la sfera umana sia più importante di quella lavorativa.”

Ha chiesto scusa ai fan che lo sostengono, promettendo di continuare a condividere la sua vita con trasparenza, ma mettendo in chiaro: “Chi non mi rispetta è libero di non seguirmi e chi diffama verrà immediatamente denunciato.”

Infine, nella descrizione del post come potete leggere qui sotto ha aggiunto una precisazione sul capitolo Perla: