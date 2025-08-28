Svelato il nome di chi prenderà il posto di Simone Di Pasquale tra i “tribuni del popolo” a Ballando con le Stelle. Lo ha annunciato Giuseppe Candela in queste ultime ore su X. L’ex giurato, infatti, tornerà comunque in pista come ballerino e sarà lui a guidare (a quanto pare) la Signora Coriandoli.

Ballando con le Stelle, chi sostituirà Simone Di Pasquale

Dopo l’annuncio dell’uscita di Simone Di Pasquale dal ruolo di giurato popolare a Ballando con le Stelle, sono circolati diversi nomi su chi potesse prenderne il posto. Tra i più discussi quello di Bianca Guaccero, indicata da Gabriele Parpiglia, ma a quanto pare non sarà così. Se per sostituire Paolo Belli (che dopo tanti anni accanto a Milly Carlucci come co-conduttore e inviato sarà in pista) pare sia stato scelto Massimiliano Rosolino, chi ci sarà al posto del ballerino?

A svelare il nome del sostituto di Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle stavolta è stato Giuseppe Candela sul suo profilo X (ex Twitter). Ecco quanto ha riportato qui a seguire:

“Sarà Matteo Addino a sostituire Simone Di Pasquale tra i “tribuni del popolo”. Già visto a Ballando on the road e Sognando Ballando, affiancherà Rossella Erra e Sara Di Vaira. Di Pasquale ballerà con la Signora Coriandoli”, ha scritto il giornalista.

Matteo Addino, sicuramente lo ricorderete. Infatti è già noto al pubblico per la sua partecipazione ad alcune spin-off del programma come Ballando on the road e Sognando Ballando, entra dunque ufficialmente nella giuria popolare. Una scelta che promette freschezza, competenza e coinvolgimento.

Simone Di Pasquale, storico volto del programma di Milly Carlucci, non lascerà però del tutto il palco di Ballando con le Stelle, dato che sarà in pista. Sempre secondo Candela, peraltro, ballerà in gara insieme alla comica Signora Coriandoli e molto probabilmente ci sarà da divertirci.

Questa sarebbe quindi la scelta fatta: a sostituire Simone Di Pasquale sarà Matteo Addino!