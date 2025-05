Lui è uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo e di certo tutti conoscono il suo nome: parliamo ovviamente di Alessandro Preziosi. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram.

Alessandro Preziosi età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire chi è Alessandro Preziosi e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. L’attore è nato a Napoli il 19 aprile 1973. La sua età dunque è di 52 anni. La sua altezza è pari a 1 metro e 87 centimetri, mentre il suo peso è di circa 85 kg.

Sappiamo che Alessandro è figlio di avvocati. Suo padre Massimo era infatti un avvocato penalista. Preziosi si diploma presso il Liceo classico Umberto I di Napoli e in seguito, nel 1998, si laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Dopo aver terminato gli studi, inizia a lavorare come assistente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno. Poco dopo decide di seguire la sua vera passione, il teatro, e si iscrive all’Accademia dei Filodrammatici di Milano.

Ma dove vive oggi Alessandro Preziosi? Attualmente l’attore vive a Roma.

Vita privata

Ma qual è la vita privata di Alessandro Preziosi? In molti si chiedono chi è sua moglie e chi è suo figlio.

Sappiamo che in passato ha avuto una lunga relazione con Rossella Zito dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Andrea Eduardo, nato nel 1995. Dopo la fine della storia, Preziosi nel 2002 si è legato a Vittoria Puccini, conosciuta sul set della fiction Elisa di Rivombrosa. Dal loro amore è nata anche una figlia, Elena.

Ma perché è finita tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini? Nonostante nel 2009 si parlasse di presunte nozze tra i due attori, a seguito di una crisi la coppia decise di separarsi.

In seguito Preziosi ha avuto altre relazioni ma a oggi a una compagna stabile. Attualmente infatti Alessandro è legato a Delfina Delettrez Fendi.

Carriera

Alessandro Preziosi debutta in tv nel 1996, all’età di 23 anni, quando partecipa al programma Beato tra le donne di Paolo Bonolis. In questa occasione si presentò con il nome di Alex Preziosi e arrivò a un passo dalla vittoria del programma.

Dopo aver frequentato l’Accademia dei Filodrammatici di Milano viene notato dal regista Antonio Calenda, che gli affida il ruolo di Laerte nell’Amleto.

Film e tv

Prima di proseguire con la carriera, andiamo a vedere un elenco di film in cui è presente Alessandro Preziosi:

Vaniglia e cioccolato, La masseria delle allodole, I Viceré, Mine vaganti, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, L’amore rubato, Lost in Florence – Un’estate a Firenze, Classe Z, Mio fratello, mia sorella.

Ecco invece dove abbiamo visto Preziosi in tv:

Vivere, Una donna per amico 2, Elisa di Rivombrosa, Il capitano, Il commissario De Luca, Sant’Agostino, Un amore e una vendetta, Gli anni spezzati – Il giudice, Tango per la libertà, I Medici, La vita bugiarda degli adulti, Blackout, Leopardi – Il poeta dell’infinito.

Vivere

La carriera di Alessandro Preziosi prende il via, quando entra a far parte del cast della soap opera di Canale 5 Vivere.

Contemporaneamente continua a lavorare in teatro e dopo aver lasciato la soap recita in altri spettacoli di successo.

Elisa di Rivombrosa

La grande fama arriva però nel 2003, quando entra nel cast della fiction cult Elisa di Rivombrosa, dove veste i panni del Conte Fabrizio Ristori, ruolo per cui vince anche un Telegatto come personaggio maschile dell’anno.

Ma perché Alessandro Preziosi ha lasciato Elisa di Rivombrosa? L’attore, dopo il successo della prima stagione, ha deciso di proseguire con il teatro e torna sul palco nel cast di Re Lear. Successivamente lo vediamo tra i protagonisti della commedia musicale Datemi tre caravelle, in cui interpreta Cristoforo Colombo.

Successivamente torna in tv nella miniserie televisiva Il capitano, trasmessa su Rai 2. Nel 2007 lo vediamo nei film I Viceré e La masseria delle allodole. L’anno seguente torna in tv con Il commissario De Luca.

Mine vaganti

Nel settembre 2009 Alessandro Preziosi partecipa al celebre film Mine vaganti di Ferzan Özpetek. Nel cast anche Riccardo Scamarcio ed Ennio Fantastichini.

L’anno successivo interpreta Sant’Agostino nell’omonima miniserie, che ottiene un enorme successo. Negli anni a venire continua a dedicarsi al teatro e non mancano diversi progetti di successo.

Contemporaneamente è impegnato anche in diverse fiction televisive Rai, come Tango per la libertà, I Medici e Sotto copertura. Lo vediamo anche in diversi film, tra i quali L’amore rubato e Classe Z.

Nel 2021 è protagonista di Mio fratello, mia sorella. Due anni dopo invece lo vediamo nella mini serie Netflix La vita bugiarda degli adulti.

