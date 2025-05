Nel corso di un incontro con la stampa, Salmo rivela di aver rifiutato il ruolo di giudice di X Factor, nonostante la produzione del talent show gli avesse offerto un cachet da 1 milione di euro.

Salmo dice no a X Factor

Mancano poche ore all’uscita del nuovo album di Salmo. Venerdì 9 maggio infatti il rapper rilascerà il suo ultimissimo progetto, Ranch, già attesissimo da tutti i fan. Oggi nel mentre il cantante ha presentato il disco alla stampa e ha anche annunciato il suo nuovo tour mondiale, che partirà il prossimo autunno e toccherà alcuni palasport del nostro paese, per poi spostarsi nelle principali città europee e americane. In attesa di scoprire cosa accadrà però proprio questa mattina alcune dichiarazioni dell’artista hanno attirato l’attenzione del web.

Durante l’incontro con la stampa Salmo ha fatto una rivelazione inaspettata. Il rapper ha infatti raccontato di aver rifiutato il ruolo di giudice di X Factor, nonostante la produzione del talent show gli avesse offerto un cachet di ben 1 milione di euro. In merito il cantante ha dichiarato.

“Mi hanno fatto fare una prova ed è stato molto divertente. Durante i giudizi ho detto cose molto tecniche e ho dato commenti molto duri. Loro volevano quella cosa lì, quel personaggio lì. Mi hanno offerto un po’ di soldi, io ho fatto un po’ lo str**zo e siamo arrivati fino a 1 milione. Alla fine ho mollato tutto, non perché non mi piace il programma, anzi l’avrei voluto fare, solo che in quel periodo avevo accettato di fare una serie tv”.

Ho chiesto a Salmo se, come canta in Neurologia, ha rinunciato davvero a un milione di euro per fare il giudice di X-Factor…(recensione e video racconto completo di Ranch questa sera su #OndeFunky) pic.twitter.com/gELRyOVSfd — PaolaGallo 📢 (@OndeFunky) May 6, 2025

Le parole di Salmo ovviamente non sono passate inosservate e in molti stanno già sperando di vedere, in futuro, il rapper tra i giudici di X Factor. Il talent show nel mentre sta già scaldando i motori per la prossima edizione e solo alcune ore fa Giorgia è stata annunciata come conduttrice ufficiale. Ma chi ci sarà dietro al bancone? Non resta che attendere per scoprirlo.