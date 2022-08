Parlano Alessandro Zarino e Shaila Gatta

Qualche giorno fa a riempire le pagine di gossip è emerso il chiacchiericcio che vedrebbe vicino Alessandro Zarino e Shaila Gatta. Secondo delle segnalazioni giunte a Deianira Marzano e alcuni movimenti sui social, l’ex tronista e l’ex velina di Striscia La Notizia, ultimamente, sembrano trascorrere molto tempo insieme. Questo ha lasciato pensare che tra i due potesse esserci del tenero.

A seguito di diverse indiscrezioni (ricordiamo che lei a maggio ha ufficializzato la relazione con il calciatore Leonardo Blanchard), attraverso un video sui social Alessandro Zarino e Shaila Gatta hanno deciso di esporsi e uscire finalmente allo scoperto. Così hanno avuto modo di svelare la verità e spiegare il perché trascorrono così tanto tempo insieme. Il tutto sarebbe legato a un progetto a cui stanno collaborando. Queste le loro parole raccolte da Pipol Gossip:

“Non c’è niente tra noi. Poche parole per raccontare chi siamo e la nostra visione di vita. Stesse radici ma diversi background che si stanno intrecciando per dare vita a progetti comuni: prendersi cura del proprio corpo e imparare ad amarlo. Questa volta vogliamo farlo insieme a voi, unendo le nostre community. Comunicare al meglio ciò che i nostri studi e le nostre esperienze ci hanno insegnato negli anni”.

Hanno proseguito Alessandro Zarino e Shaila Gatta, per poi concludere: “Desideriamo crescere, confrontarci e continuare a mettere a disposizione ciò che sappiamo per voi, motivandovi e facendovi entrare nelle nostre realtà. Cosa stiamo creando? Tante cose…per voi, per dimostrarvi come impegno e costanza siano fondamentali per raggiungere qualsiasi obiettivo. Non manca molto. Noi ci stiamo preparando, e voi?”

Dunque tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta non c’è alcuna relazione come in tanti hanno ipotizzato (e qualcuno sperato perfino), se non una collaborazione a livello lavorativo.

