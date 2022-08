La bislacca teoria sulla Regina Elisabetta

Tralasciamo, per una volta, il gossip nostrano e voliamo in Inghilterra da Sua Maestà, la Regina Elisabetta. Ebbene perché stando a quanto emerso dalla stampa estera e raccolto gentilmente da Gossip e TV, alla monarca sarebbe stata attribuita una curiosa e bislacca teoria.

Da quando conosciamo la sovrana l’abbiamo sempre vista indossare abiti monocolore e diversi in ogni circostanza, che sia un incontro pubblico o una cerimonia. Secondo i tabloid esteri pare che quando la 96enne veste un abito di colore blu alle nozze di qualcuno, la coppia finisce per divorziare. Pensate: per rendere ancor più credibile questa tesi c’è chi ha perfino fatto un’accurata ricerca e mostrato degli esempi.

Dunque in base alle supposizioni ogni qualvolta la Regina Elisabetta decide di indossare un abito blu al matrimonio accade l’irreparabile. Tra le dimostrazioni la sorella Margareth e Antony Armstrong-Jones. Questi ultimi si sono detti sì nel 1960, ma nel 1978 hanno chiuso la loro relazione, dopo diversi scandali. Stesso discorso per la Principessa Anna, figlia della Queen e del defunto Principe Filippo, quando nel 1973 ha sposato il capitano Mark Philipps, per poi separarsi nel 1992. Anche in quella circostanza la Regina vestiva… di blu!

Anche al matrimonio del Principe Carlo e Lady Diana, Sua Maestà indossava un completo blu e sappiamo tutti com’è andata a finire, quando nel 1996 è stata ufficializzata la rottura e tutto lo scalpore che ne è susseguito. Discorso diverso, invece, per le nozze tra suo figlio e Camilla, qui la Regina Elisabetta avrebbe optato per un color panna. A completare il quadretto della superstizione ci sarebbe anche il Principe Andrea e l’ex Sarah Ferguson, sposati nel 1986 e separati sei anni più tardi.

C’è chi, però, fortunatamente (almeno per ora) sarebbe riuscito a sfuggire a questa presunta sfortuna e non vorremmo tirargliela di certo noi. Parliamo di William e Kate e di Harry e Meghan. Salva da ciò anche l’altra nipote Eugenia di York! In queste tre occasioni la Regina Elisabetta ha indossato abiti di colore differente, nell’ordine giallo pallido, verde lime e rosa.

