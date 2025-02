Negli ultimi giorni ad Amici 24 si è creato il caos e non per eventi riguardati il canto o il ballo e la corsa al Serale, bensì problemi amorosi. Infatti Luk3 e Alessia hanno avuto una relazione e si sono lasciati. Pochi giorni dopo lui ha flirtato con Raffaella e questo ha fatto disperare Alessia. Ecco quindi cosa è successo nel daytime di oggi.

Il confronto tra Alessia e Luk3 ad Amici 24

Continua il drama ad Amici 24 dopo il daytime di ieri. Abbiamo infatti scoperto che Luk3 e Alessia hanno avuto una relazione, durata un bel po’. Ma si sono lasciati un paio di settimane fa. Due giorni dopo nella scuola è arrivata una nuova ballerina di latino americano, Raffaella, alla quale il cantante si è avvicinato flirtando. L’allieva della Celentano ha visto tutto ed è scoppiata a piangere.

Sulle gradinate, di fronte a tutti, Alessia ha espresso tutta la sua delusione in merito alla vicenda sottolineando che lui non ha avuto rispetto dei suoi sentimenti andando a conoscere un’altra ragazza pochi giorni dopo la loro rottura. Il dolore in lei riguarda soprattutto la delusione di aver riposto in una persona un affetto più grande di quello che ha ricevuto in cambio.

Oggi ad Amici 24 abbiamo visto il continuo di quanto successo ieri e abbiamo quindi visto Luk3 scoppiare a piangere per le parole molto forti che Alessia gli aveva rivolto. Prima si è messo a piangere fuori con altri allievi. “Come mi posso sentire? Per quanto possa essere stupido, ma come mi posso sentire?”, ha detto in lacrime il cantante. “Io sono consapevole, lo sapete tutti. Io la faccia ce l’ho messa per tutto questo tempo. E abbiamo sempre discusso che la m**da sono sempre stato io, pur non avendo messo corna, non avendo fatto niente e che è una ragazzata”.

Successivaente Luk3 è rientrato in casa, si è chiuso in bagno ed è stato per un momento da solo a piangere. Poi ha deciso di parlare con Alessia e avere un confronto con lei in cui le ha chiesto scusa. Ha detto: “Tutto quello che ho fatto me lo sono fatto io, chiedo scusa a te, lo sai già che mi sono comportato male e che ti ho fatto stare male. Scusami se sei stata male. La voglia di conoscere una persona nuova non mi ha fatto pensare al fatto che tu ci potessi stare così male”.

Alessia gli ha chiesto perché, conoscendolo, abbia fatto un’azione del genere. E Luk3 ha risposto: “A volte non ti fermi e pensi ad alcune cose. Che devo fare? Mi servirà da lezione penso per tutta la vita questa cosa. E va bene così”.