“L’ho tenuto nascosto per anni, è l’uomo che mi ha salvato e non mi ha mai chiesto nulla. Ora lo urlo al mondo!” La showgirl Alessia Fabiani rompe il silenzio e presenta il suo compagno: un uomo, discreto e lontano dai riflettori che ha saputo restituirle la serenità dopo anni difficili

Dopo un lunghissimo periodo di riserbo, la bellissima Alessia Fabiani, 48 anni e un passato amoroso turbolento, ha finalmente deciso di aprire il suo cuore e svelare il nome dell’uomo che le sta accanto da tempo. Si chiama Dario Berrettini, come scrive nella sua bio di Instagram, è un insegnante di tennis, ed è la sua “forza silenziosa”, l’amore maturo e discreto che la Fabiani ha voluto proteggere gelosamente dagli occhi indiscreti del gossip. Dario è una figura lontana dal mondo dello spettacolo; di lui si sa pochissimo, ed è proprio la sua riservatezza ad aver conquistato Alessia.

La dichiarazione d’amore choc: “Mi ha salvato!”

La presentazione ufficiale è arrivata tramite un post social che è una vera e propria dichiarazione d’amore. Alessia ha scritto parole che lasciano intendere quanto sia stato importante questo legame, nato e cresciuto lontano dai riflettori: «È lui l’uomo che mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni in cui ho voluto tenerlo nascosto, segreto, tutto mio. Ora è arrivato il momento di svelarlo a tutti perché ne sono ancora innamorata. E merita che io lo urli perché è l’unico che non mi ha mai chiesto di farlo». Parole fortissime che sottolineano come questo amore sia stato la chiave per ritrovare equilibrio dopo la separazione difficile dal marito Fabrizio Cherubini, padre dei suoi amatissimi gemelli Kim e Keira.

Un passato di ferite e ritorno alla normalità

Alessia Fabiani, che ricordiamo legata negli anni Duemila anche a Francesco Oppini, sembra aver ritrovato la vera felicità in una quotidianità semplice e senza clamore. È proprio il suo riservatissimo Dario a garantirle questa serenità, l’equilibrio che la showgirl cercava da tempo. E noi, da romantici sognatori, non possiamo che essere felici per questa ritrovata pace del cuore!

