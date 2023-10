NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Ottobre 2023

Sono ormai anni che Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Dopo aver dato il via alla loro relazione nel 2001, i due si sono uniti in matrimonio nel 2003 e dal loro amore sono nati anche due figli, Mya e Orlando, rispettivamente di 15 e 8 anni. Ancora oggi l’ex Velina e il conduttore sono unitissimi e innamoratissimi, e proprio in queste ore per loro è arrivato un importante traguardo.

Alessia e Flavio infatti hanno festeggiato il 20esimo anniversario di matrimonio e per l’occasione si sono concessi una romantica fuga a Parigi. La Mancini e Montrucchio hanno anche condiviso sui social i momenti più belli di questa vacanza e a non passare inosservata è stata una bellissima foto davanti alla Torre Eiffel. Il post è stato così preso d’assalto dai fan, che hanno inviato tutto il loro affetto alla coppia.

Solo qualche tempo fa, proprio Flavio Montrucchio, ospite da Caterina Balivo, ha parlato del suo rapporto con Alessia Mancini, e in merito ha affermato: “Ho avuto il primo appuntamento con Alessia a Capodanno nel 2001. Non ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. Ho capito che sarebbe stata la donna per tutta la vita nel tempo. […] Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna. Tiene alle regole della tradizione, ma lascia che i figli seguano le loro passioni. Li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona”.

Anche la Mancini, parlando di suo marito a Verissimo, aveva speso bellissime parole per Montrucchio. Queste le sue dichiarazioni: “Io e Flavio ci conosciamo da tanti anni. Stiamo insieme perché c’è amore tra noi e voglia di condividere la vita in coppia. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà: litighiamo, ma poi facciamo pace”.