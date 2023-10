NEWS

Andrea Sanna | 12 Ottobre 2023

Amici 23

In vista di domenica, la Celentano stuzzica l’allievo di Amici 23, Nicholas e il suo insegnante Todaro: “Spero non prenda esempio”

Amici 23, il nuovo compito della Celentano

La maestra Alessandra Celentano è tornata alla carica con Nicholas! Dopo il compito della scorsa settimana l’insegnante di Amici 23 ha affidato una nuova sfida al ballerino e al suo insegnante Raimondo Todaro. Com’è nel suo stile la docente ha inviato una lettera con la sua proposta e qualche stoccata qua e là.

Questo perché durante la puntata di domenica proprio Raimondo Todaro ha definito “una presa in giro” l’assegnazione della maestra e quest’ultima ha risposto per le rime. Ma stavolta che avrà avuto in mente? Nel lungo messaggio la maestra Celentano ha detto:

“Sono qui a spiegarvi come nel mondo della danza lo sport è sempre stato fonte d’ispirazione”. Così ha fatto l’esempio di balletti importanti realizzati da alcuni importanti coreografi di teatro e non (da Ashton a North), per poi fare una battuta delle sue: “Chissà se li conoscete”.

A questo punto Alessandra Celentano all’allievo di Amici 23 così come al suo maestro ha ricordato che si tratta di arte, tecnica e studio e volersi mettere in discussione con umiltà. Proprio su quest’ultima frase si è soffermata lanciando un’altra stoccata: “Spero che Nicholas non segua l’esempio del suo coach”.

Secondo la docente per quanto danza e sport siano discipline differenti possono coesistere. A detta sua quindi dovrebbe prendere il compito come una crescita personale e professionale: “Consegno un nuovo compito e vi prego di prendermi sul serio. Perché il mio pensiero e vuole essere anche ironico. Se pensate che io mi stia burlando di voi vi affido un altro compito senza tema”.

Alessandra Celentano ha concluso la lettera recapitata all’allievo di Amici 23 con queste parole: “E vi ricordo che la danza è una, ovvero quella fatta bene”.

A questo punto Nicholas ha potuto vedere le diverse coreografie, per poi confrontarsi con i suoi compagni di Amici 23. Si è proposto di farle entrambe, anche se gli allievi della scuola gli hanno suggerito di non fare il paso più lungo della gamba e pensarci bene.

Nicholas ha ricevuto un nuovo compito dalla maestra Celentano e la possibilità di scegliere anche una coreografia alternativa, per questo si confronta con i compagni in casetta #Amici23 pic.twitter.com/tXjPLj3VR1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2023

Infine Nicholas ha incontrato il suo prof Raimondo Todaro: “Ce l’ha anche con te”. Quest’ultimo ci ha riso su per poi dire: “Ce l’ha con me da tempo… Si è data da fare questa settimana”. Così dopo un colloquio l’allievo di Amici 23 ha scelto di studiare entrambi i compiti con la sicurezza di poter fare un buon lavoro. Chissà cosa ne penserà Alessandra Celentano!